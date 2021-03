Fidanzata di Clementino chi è?/ Dopo Valeria Sanmarco “ancora condizionato..”

La fidanzata di Clementino c’è o non c’è? Esiste oppure no? In questi ultimi giorni la Iena ha avuto il suo bel da fare con la musica e con un intervento che ha affrontato in quel di Avellino, ma sui social l’unica donna con cui ha posato è la madre in occasione del suo compleanno. Oggi la iena salirà sul palco di A grande richiesta in omaggio a Loredana Bertè e tutti si chiedono ancora chi sia la fidanzata di Clementino. Nelle ultime settimane il lavoro lo ha assorbito molto, anche come giudice di The Voice Senior e forse questo gli ha impedito di dedicarsi all’amore. Alcuni, invece, sono convinti che non sia così facile tornare ad avere presto una vita sentimentale dopo un lungo rapporto poi finito. Sarà questo che lo tiene lontano dall’amore o è semplicemente alla ricerca di privacy in questo periodo?

Fidanzata di Clementino chi è?

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Novella 2000’, Clementino avrebbe avuto un flirt con la sua collega Francesca Michielin e non è la prima volta che si parla di una possibile liason tra i due che, però, continuano a rimanere in silenzio su questo punto. Ormai i rumors sono datati il mese scorso se non prima e mai nessuno li ha beccati insieme in atteggiamento molto più che amichevole, è davvero possibile una cosa del genere? Quello che sappiamo per certo è che Clementino è stato a lungo fidanzato con una ragazza che con il mondo della musica e dello spettacolo non ha molto a che fare ovvero l’avvocatessa Valeria Sammarco. Alla fine però tra loro è tutto finito e sembra che sia proprio questo ad aver lasciato scottato il rapper, sarà vero?



