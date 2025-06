Lara Leito è la fidanzata di Jannik Sinner? La secca smentita del tennista

Grazie al suo incredibile talento Jannik Sinner continua a conquistare un successo notevole, tantissimi sono già i traguardi raggiunti fino ad ora. Anche la sua visibilità continua ad aumentare e in molti oltre che in campo lo seguono anche fuori, curiosi di saperne di più anche sulla sua sfera personale. Il famoso campione di tennis si è ritrovato spesso al centro del gossip per via della sua vita sentimentale, ad oggi è innamorato?

Nelle scorse settimane ha acceso il gossip il possibile flirt con Lara Leito, una splendida modella russa con la quale è stato pizzicato a Montecarlo. Dopo un suo allenamento Jannik Sinner l’ha raggiunta e dopo un caloroso abbraccio hanno pranzato insieme, dettagli che hanno lasciato pensare che la loro non fosse solo una semplice amicizia. Per tutti questi motivi il magazine Chi ha ipotizzato che la 31enne fosse la nuova fidanzata di Jannik Sinner. A smentire il pettegolezzo ci ha pensato, però, il tennista azzurro durante la conferenza stampa in occasione degli Internazionali, dove ha chiaramente detto che al momento non ha nessuna relazione sentimentale dicendosi sorpreso del clamore.

Jannik Sinner, il possibile ritorno di fiamma con l’ex Maria Braccini e la presunta relazione con Laila Hasanovic

Più di recente si è parlato anche di una presunta riconciliazione del tennista con l’ex fidanzata Maria Braccini. Ai fan, infatti, non è sfuggito il fatto che lei si trovasse nelle stesse città in cui lui giocava. Durante il Master la ragazza era a Parigi, era anche a Torino in occasione delle Finals e a Roma durante la finale degli Internazionali d’Italia.



Di recente sono trapelati altri rumors sulla sfera sentimentale di Jannik Sinner, dopo che è stato paparazzato a Copenaghen in compagnia di una ragazza bionda mentre passeggiavano per le vie della città. Di chi si tratta? Della modella Laila Hasanovic, nota anche per essere stata legata sentimentalmente in passato con Mick Schumacher. Al momento, dopo la fine della relazione con l’ex fidanzata Anna Kalinskaya, non è noto se il se c’è e soprattutto chi sia la nuova fidanzata di Jannik Sinner se preferisce tenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori dal momento che è sempre stato molto riservato.