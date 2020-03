Fidanzata di Licia Nunez vs Ursula Bennardo/ Compagna di Sossio “Cerchi popolarità”

Il Grande Fratello Vip registra continue liti e momenti di tensione all’interno della casa… ma anche fuori dalla stessa casa più spiata d’Italia. Proprio così perchè le polemiche sui social si stanno moltiplicando in queste ultime ore, e si stanno creando delle vere e proprie fazioni sul web, composte dai parenti dei vari concorrenti del reality show di casa Canale 5. Come sottolineato dai colleghi de Il Giornale, ad esempio, nelle ultime ore c’è stato il marito di Fernanda Lessa che si è schierato in maniera netta contro Sossio Aruta e Antonella Elia. I due hanno accusato la modella brasiliana di avere finto un dolore ai denti per mascherare una crisi di nervi, e a Luca Zocchi, la dolce metà della Lessa, tale atteggiamento non è piaciuto. A suo fianco anche Barbara Eboli, fidanzata dell’attrice Licia Nunez, che attraverso Instagram ha rivolto il proprio pensiero alla Elia e Sossio, ma anche alla Di Benedetto, “redarguendoli”.

FIDANZATA LICIA NUNEZ VS URSULA BENNARDO: “QUELL’INETTO DI SOSSIO ARUTA”

Attraverso apposita Stories, la Eboli ha scritto: “Ma la cattiveria di Antonella Elia e di Paola Di Benedetto? Accompagnate da quell’inetto insulso di Sossio Aruta ritenendosi divertenti. Con tutto quello che accade vorremmo vedere leggerezza e non cattiveria, serpi”. La fidanzata della Nunez si è quindi rivolta ad Ursula Bennardo, scrivendo: “Perché non te lo vieni a riprendere? Cafone e cattivo”. Non è tardata ad arrivare la replica della stessa Ursula, che sempre attraverso Instagram ha postato una storia in cui si legge: “I compagni/compagne e mariti dei concorrenti non sanno più come fare per cercare un po’ di popolarità. Lasciateli sfogare, è peccato…Le parole e gli insulti che usano li descrivono da soli”. Una vera e propria guerra a colpi di post quella dei parenti più stretti dei concorrenti, che a pochi giorni dalla chiusura dello show, si inasprisce sempre di più.



