Fidanzata di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, chi è?/ “Con lei sto molto bene ma…”

Fidanzata di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, chi è? Esiste? Alcuni quando parlano dei protagonisti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 e, in particolare, del loro frontman sono pronti a giurare che per lui ci sia un “Mark Caltagirone” visto che si continua a parlare della persona che gli sta accanto e che lo rende felice ma nessuno ne conosce il nome o l’ha mai vista, ma siamo sicuri che esista? Lui continua a dire di sì tanto da limitarsi a commentare: “Oggi forse sono allo scatto definitivo, sto molto bene con una persona“. Questo è quello che ci è dato sapere su questa donna su cui non ha voluto svelare altro, mantenendo il massimo riserbo e nascondendosi dietro un muro di privacy. Secondo i bene informati non si tratta di una persona famosa e nemmeno di una collega del mondo della musica ma di una ragazza ‘normale’ abituata a rimanere lontana dai riflettori e che lo tiene ben ancorato alle sue radici.

Altro indizio che possiamo mettere insieme sulla fidanzata di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale è quello che lui stesso ha detto parlando della sua donna ideale ovvero di una donna che non rinuncerebbe mai a niente per lui: “Io vorrei accanto una donna che non rinunci mai a un lavoro, un’opportunità, un viaggio o altro per me. Mai“. Infine, dalle pagine di Vanity Fair, confermando che tutti i membri della band sono felicemente impegnati, Lodo Guenzi conferma che proprio dalle loro ragazze arriva l’ispirazione per alcuni pezzi: “Capita che l’idea principale arrivi da uno. Ci sono tante canzoni dedicate a tante ragazze diverse. Ma la libertà è sicuramente la donna che abbiamo amato di più“. Ne capiremo qualcosa di più questa sera quando Lo Stato Sociale salirà sul palco dell’Ariston?



