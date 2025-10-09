Diodato, la storia con Lorena Dini presentata un anno fa al Festival del Cinema e l'amore con Levante, che si è concluso anno fa

Circa un anno fa Diodato si è presentato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma in compagnia di Lorena Dini, quella che sarebbe la sua nuova fidanzata. Nonostante i due non si siano più mostrati insieme sui social, probabilmente perché particolarmente riservati, la loro storia sembra andare avanti ancora oggi. I due, infatti, si sono presentati davanti alle telecamere mano nella mano, a dimostrare appunto un legame che va oltre la semplice conoscenza o amicizia. Ma chi è la fidanzata di Diodato?

Lorena Dini, chi è la fidanzata di Diodato/ Il cantante: "Quando ci siamo conosciuti non sapeva chi fossi"

Lorena Dini, di origine brasiliana, si è laureata in patria in Architettura e urbanistica per poi trasferirsi in Europa e studiare anche fotografia. In Italia, dove vive a Milano, lavora come fotografa nel mondo dello spettacolo, scattando foto ad artisti e vip. È molto probabile che i due si siano conosciuti proprio così, tra uno scatto e l’altro, anche se si tratta di semplici supposizioni, non essendo arrivate da parte di Diodato informazioni sulla sua storia con Lorena.

Diodato, chi è: nel 2020 la vittoria a Sanremo e il David/ "Esordio? Ricordo la tensione e l'ansia"

Diodato, la storia con Levante poi terminata

In passato Diodato è stato fidanzato con Levante, ora mamma di Alma Futura avuta insieme al compagno Pietro. I due hanno vissuto un amore importante che si è poi concluso qualche tempo dopo, lasciando comunque un grande affetto nel cuore di entrambi e un bel ricordo anche nel pubblico. E, a proposito della loro storia, a lungo si è parlato del fatto che il brano “Fai rumore” di Diodato sarebbe dedicato proprio alla cantante siciliana.

Lei, rispondendo di recente in merito al gossip, ha raccontato: “Diciamo che le storie d’amore, le conoscono le persone che le vivono. Quindi a me dispiace che siano circolate voci rispetto a questo rapporto che io ho cercato di preservare in tutti i modi”. Insomma, delle voci che non hanno fatto piacere a Levante e probabilmente neanche a Diodato, che ha evitato di commentarle.

Diodato, chi è: ispirato dai grandi cantautori italiani/ "Nei miei brani ho un'urgenza di dire qualcosa"