Fidanzata Edoardo Tavassi? da Diana Del Bufalo al flirt con Mercedesz Henger/ Di chi si innamorerà al GF VIP?

Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, è uno dei papabili nomi che potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il simpatico ex naufrago che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, è anche un latin lover. Molto nota è la sua storia con Diana Del Bufalo che ha fatto sognare i fan.

Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo si sono conosciuti tramite amici comuni e sono stati insieme per qualche mese. Ad annunciare la rottura è stata la stessa attrice che su Instagram scriveva: “Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato… Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI…”. I due sono rimasti legati da una profonda amicizia che ancora oggi persiste. A svelare ulteriori retroscena sulla fine della loro relazione è stata la mamma dell’ex naufrago, Emanuele Fuin, ai microfoni del settimanale Mio. La donna dichiara: “Per Diana ha sofferto molto. La loro storia è durata solo qualche mese, ma dicono sia stata molto intensa. In tanti non si spiegano come mai siano arrivati alla rottura…”.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger hanno avuto un flirt all’Isola dei Famosi, che non è mai sbocciato. I fan che sognavano una storia tra i due, sono rimasti delusi. Durante il loro percorso in Honduras, i due si sono avvicinati molto ma al di fuori del programma le cose non sono andate per nulla bene.

In un’intervista a FanPage, Edoardo Tavassi ha raccontato la sua verità sulla figlia di Eva Henger: “Lei è entrata in corsa, sapeva esattamente chi fossero i favoriti […] Già nei primi tre giorni, quando rischiava di essere eliminata, faceva la fidanzatina e non mi aveva convinto. Non sono uno stupido: questo mondo non mi appartiene ma a lei sì. Mi sentivo forzato a fare qualcosa che non sentivo perché quella non era la vita reale. A telecamere spente mi diceva che mi avrebbe aspettato fuori ma, appena vedeva la telecamera, mi metteva fretta. Questo è quello che le persone non hanno capito”. Insomma, il fratello di Guendalina è convinto che la bella Mercedesz abbia fatto la finta innamorata per arrivare in finale.

Di chi si potrebbe innamorare Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip?

Dunque, il simpatico Edoardo rimane ancora single; se dovesse entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe far battere il cuore a una concorrente? Magari l’ex naufrago potrebbe far ribattere il cuore di Patrizia Rossetti? Tutto è possibile.











