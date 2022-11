Fidanzata Erling Haaland, chi è Isabel Johansen?/ “Lei lo avrebbe raggiunto…”

Erling Haaland si è fidanzato? Svolta sentimentale per l’attaccante del Manchester City

Erling Haaland ha trovato l’amore. L’attaccante del Manchester City è stato paparazzato a Marbella con Isabel Haugseng Johansen. Stando a quanto riportato dal Sun, i due si conoscono da un po’ di tempo in quanto hanno delle amicizie in comune. Erling Haaland e Isabel si frequenterebbero già da molto tempo. La ragazza sarebbe stata vista allo stadio anche quando Halaand giocava al Borussia Dortmund. Sempre secondo quanto riportato dal Sun, gli amici assicurano che il calciatore norvegese sia molto innamorato di Isabel anche se in passato parlando delle relazioni amorose aveva scherzato: “Dormo con i cinque palloni per ogni tripletta che ho segnato. Mi sdraio a letto e mi sento bene con loro”.

Diretta/ Italia Usa (risultato finale 2-1): siamo in semifinale di Coppa Davis 2022!

Cosa sappiamo di Isabel Haugseng Johansen? Secondo ad alcune indiscrezioni, la diciottenne sarebbe commessa part-time in un negozio di abbigliamento di Bryne, la cittadina norvegese da cui arriva lo stesso Haaland. L’attaccante del Manchester City non ha mai parlato troppo della sua vita privata ma sembra che Isabel l’abbia fatto capitolare. Secondo alcune testimonianze, Haaland starebbe facendo sul serio: “Sembra che siano seri. Isabel ha viaggiato in Germania e in Inghilterra per vedere Erling e ora è stata con lui a Marbella”, ha detto uno dei suo amici.

Davvero "dopo vaccino Covid sono morti tanti atleti quanti in 38 anni"?/ Lo studio…

Erling Haaland pizzicato a Marbella in compagnia di Isabel

Non si conosce molto della vita privata di Erling Haaland. Sappiamo che il calciatore di Manchester City durante l’adolescenza è stato innamorato di una ragazza con cui ha poi intrapreso una relazione, ma nel 2018 i due si lasciano dopo che lei gli dice parole strazianti. Erling confessa di avere una relazione, affermando che la sua ragazza oltre ad essere la sua unica amante è anche la sua migliore amica. Ora però Erling Haaland si è follemente innamorato di Isabel. Il calciatore del Manchester City non è partito per il Mondiale in Qatar perché la Norvegia non si è qualificata. Un’assenza certamente pesante per lo spettacolo dato che l’attaccante scandinavo sta facendo letteralmente impazzire i difensori della Premier League.

Massimo Ferrero "Potessi, farei altri figli"/ "Tifosi Samp mi odiano? Frega un c*zzo"

L’autorevole quotidiano britannico ha pizzicato Haaland in Spagna con la sua fidanzata. Secondo le fonti vicine al calciatore, i due si conoscono da molto tempo. Lei lo seguiva anche quando giocava in Germania con il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dal The Sun, l’attaccante sarebbe molto corteggiato: “E’ un ragazzo molto sensibile e ha perfettamente senso che si frequenti con una ragazza della sua città che conosce da anni. Deve potersi fidare delle persone che lo circondano e deve concentrarsi solo sul calcio”. Isabel segue il mondo del pallone con particolare interesse. Lei stessa è una giovane calciatrice di diciotto anni, che nel frattempo lavora part-time in una casa di moda. Da quando frequenta Erling, però, preferisce non utilizzare i social e avrebbe cancellato ogni traccia di sé su internet.













© RIPRODUZIONE RISERVATA