Fidanzata Fabrizio Moro, chi è?/ Dopo la ex Giada Domenicone, Anita l’unica donna…

L’unica donna della vita di Fabrizio Moro resta la figlia Anita con cui il cantautore romano si è immortalato in un selfie pubblicato sui social per augurare buon anno ai suoi fans. Dopo la fine della storia con l’ex compagna Giada Domenicone, madre dei figli Libero e Anita, nella vita di Fabrizio Moro che oggi è ospite del pomeridiano di Amici, le uniche donne presenti sono la figlia anita, la madre e la sorella Anita a cui è estremamente legato. Innamorato dei suoi figli con cui sta trascorrendo più tempo a causa della pandemia che ha fermato la musica live, Fabrizio Moro ha sottolineato più volte come i figli siano il senso della sua vita. Con Anita si mostra spesso sui social strappando un sorriso ai fans che adorano vederlo sia su un palco che in versione papà.

FABRIZIO MORO PAPA’ SINGLE: IL RAPPORTO CON L’EX GIDADA DOMENICONE

Impegnato sul lavoro e alle prese con le imminenti riprese di Ghiaccio, il suo primo film da regista, Fabrizio Moro è un papà single innamorato del tempo che trascorre con i suoi bambini. Insieme alla ex compagna Giada Domenicone, è riuscito a costruire un rapporto sereno dividendosi i compiti per poter crescere al meglio i loro figli. Con Giada, inoltre, condivide anche il lavoro. Dalle mani della Domenicone, stimato architetto, è venuta fuori prima la copertina del singolo “Il senso di ogni cosa”, scritta nel 2009 in occasione della nascita del figlio Libero e ripubblicato a maggio 2020 con una nuova versione sia la copertina del suo ultimo album “Canzoni d’amore nascoste“. Capace di parlare d’amore in tutte le sue forme, per il momento, Fabrizio Moro si dedica ai suoi due grandi amori Libero e Anita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA