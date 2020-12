Fidanzata Francesca Schiavone, chi è?/ “Con la mia compagna abbiamo cercato…”

Francesca Schiavone ha una fidanzata? La più grande tennista italiana che, dopo il tumore sta affrontando la rinascita e che oggi, mercoledì 2 dicembre sarà ospite di Serena Bortone nel programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno”, è sempre molto riservata e protettiva nei confronti delle persone importanti della sua vita. Tuttavia, ospite del quarto episodio di One More Time, il podcast di Luca Casadei dedicato alla rinascita, oltre a parlare della sua vita dopo la malattia, si è lasciata andare ad una confidenza parlando del suo futuro. Dopo aver calcato i più importanti prati del mondo, conquistando importanti successi con il tennis, sport a cui ha dedicato tutta la sua vita, Francesca Schiavone sta ponendo le basi per il suo futuro insieme alla compagna di cui non si conosce niente.

I PROGETTI DI FRANCESCA SCHIAVONE CON LA COMPAGNA

Nella sua vita, Francesca Schiavone è stata abituata ad affrontare lunghe battaglie. Quella contro la malattia è stata sicuramente la più dura. Oggi che sta affrontando la rinascita, non ha alcuna intenzione di fermarsi, ma ha una serie di progetti da realizzare. “Con la mia compagna abbiamo cercato un localino a Milano e adesso, dopo aver trovato un posto, lo abbiamo fatto diventare un piccolo bistrot. Questo mi ha dato tantissime energie e motivazioni”, ha detto durante il podcast di Luca Casadei. Dal profilo social della Schiavone, tuttavia, non arriva alcun indizio sull’identità della compagna. Riservata, la Schiavone continua ad evitare di parlare del suo privato e sui social si mostra soprattutto sola o in compagnia delle amiche con cui è solita trascorrere il suo tempo.



