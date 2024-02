Fidanzata Giacomo Giorgio, chi è?/ Vita privata attore di Doc 3 e Mare Fuori: gossip con Beatrice Vendramin

Giacomo Giorgio ha la fidanzata? Il presunto flirt con l’attrice Beatrice Vendramin

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera sarà ospite Giacomo Giorgi, chi è il giovane attore di Doc 3 e Mare Fuori? Nato a Napoli il 4 maggio 1998, Giacomo è noto soprattutto per il ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori ma attualmente impersona anche lo specializzando Federico Lentini, per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Giacomo Giorgio non è fidanzato, l’attore in una recente intervista si è dichiarato single anche se da mesi circola un gossip insistente circa una relazione tra Giacomo Giorgi e Beatrice Vandramin, anche lei giovane attrice. I due si sono conosciuti sul set di Io sono leggenda.

Giacomo Giorgio e Beatrice Vendramin stanno insieme? Il gossip sulla presunta fidanzata di Giacomo Giorgi. Ad accendere le indiscrezioni sull’ipotetica storia d’amore tra i due giovani attori sono stati alcuni scatti che li immortalavano insieme. Tuttavia, ai microfoni di RadioDeejay la giovane ha smentito il flirt: “C’è amore tra Nicola e Sara (i loro personaggi in Io sono Leggenda, ndr). Siamo grandissimi amici, siamo stati molto vicini durante la serie, è la persona con cui ho condiviso di più il set, con il quale ho recitato di più. Mi è stato vicino sul set, è stata un’esperienza pesante e mi ha dato una mano” Tuttavia tale risposta non è apparsa molto convincente.

Giacomo Giorgio ha una fidanzata? Lui chiarisce: “Non c’è una persona specifica”

Giacomo Giorgio è fidanzato con Beatrice Vendramin? Mentre le parole dell’attrice a Radio Deejay non sono apparse molto convincenti, l’attore di Doc 3 Nelle tue mani e Mare Fuori ha chiarito la sua situazione sentimentale in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan: “In questo momento non c’è una persona specifica perché mi sento molto fragile: mezzo napoletano e mezzo milanese, con il cuore e la passione della mia città ma la corazza esterna cinica e fredda del nord, perché qui a dieci anni è dove sono diventato uomo.”

Giacomo Giorgio si dichiara single e subito dopo durante l’intervista ha aggiunto: “Mi proteggo con una sfera privata composta da pochissime persone. La mia vita è cambiata rispetto al passato, è meravigliosa ma a tratti invalidante, se penso agli affetti. Vivo da solo, vedo poco la mia famiglia, ma ringrazio sempre di questa condizione nonostante l’investimento emotivo e fisico che metto in ogni progetto. Faccio un lavoro bellissimo, sono eternamente grato, ma a volte mi chiedo: esiste un prezzo per la propria vita? Perché l’attore prende la sua e la regala al cinema, al pubblico. O almeno, io faccio così. È l’unico modo che conosco”.











