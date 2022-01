Fidanzata Gianmarco Saurino/ Lorenzo Lazzarini di Doc è single, ma in passato…

“Da Noi…A Ruota Libera“, il programma della domenica pomeriggio di Rai Uno condotto da Francesca Fialdini, continua ad essere un luogo familiare per gli attori di Doc 2 – Nelle tue mani, il medical drama che sta mietendo record di ascolti e che ha come protagonista Luca Argentero. Dopo l’ex gieffino e Pierpaolo Spollon oggi sarà in studio Gianmarco Saurino, l’attore che nella serie interpreta il personaggio di Lorenzo Lazzarini. Saranno certamente tante le telespettatrici a seguire l’intervista della Fialdini per scoprire qualcosa di più sul bel tenebroso, la cui morte nella serie ha gettato nello sconforto milioni di telespettatori. Ma la domanda che tutti si pongono è la seguente: Gianmarco Saurino nella realtà ha una fidanzata? Tenetevi forte, care telespettatrici, perché sembrerebbe proprio di no…

Gianmarco Saurino/ “Morte mio personaggio in Doc? Serie con una parte di crudeltà”

Fidanzata Gianmarco Saurino: adesso è single ma…

Molti erano convinti che Gianmarco Saurino fosse fidanzato con la collega Aurora Ruffino, l’attrice con cui in passato ha condiviso il set di “Non dirlo al mio capo”. Si tratta però solamente di indiscrezioni che non hanno trovato conferma da parte dei diretti interessati. L’interprete foggiano è invece uscito allo scoperto qualche tempo fa svelando l’esistenza di una donna che ha giocato un ruolo molto importante della sua vita. Saurino ha detto di aver conosciuto questa persona, una sua corregionale, a Firenze. Lei faceva la chef. Insieme hanno condiviso cinque anni di vita, prima della rottura. In ogni caso i due devono essere rimasti in buoni rapporti viste le parole al miele che Saurino ha speso nei suoi confronti, definendola decisiva anche per la sua carriera. Attualmente, dunque, Saurino risulta single. Lo confermerà ospite a “Da Noi…A Ruota Libera”?

LEGGI ANCHE:

Nek/ “Da poco 50enne ma felice, scrivere è stato terapeutico. A Sanremo con Ranieri”Carolina Marconi e Alessandro Tulli/ "Al bimbo diremo grazie per aver salvato mamma"

© RIPRODUZIONE RISERVATA