Fidanzata Giordana Angi, chi è?/ “Non la conoscete, non è famosa” (Sanremo 2020)

Giordana Angi mostrerà il volto della fidanzata durante il Festival di Sanremo 2020? La giovane cantante che, dopo aver conquistato il successo e la popolarità partecipando ad Amici è pronta a calcare anche il prestigioso palco del Teatro Ariston, ha recentemente dichiarato di essere fidanzata senza, tuttavia, svelare il nome della persona che le fa battere il cuore. Pur confermando di essere innamorata, infatti, rispondendo alla domanda di un giornalista di Novella 2000 che le ha chiesto se sia fidanzata, ha risposto: “Si, ma non la conoscete perchè lei non è famosa…Preferisco però non fare il suo nome…“. Chi sarà, dunque, la persona che è riuscita a conquistare il cuore della Angi? Sarà una vecchia amica o una persona che è entrata a far parte della sua vita di recente?

Chi è la fidanzata di Giordana Angi? Nessun indizio sui social

Nonostante sia giovanissima, Giordana Angi, a differenza di molti colleghi, utilizza i social solo per lavoro. Sbirciando tra le varie foto, così, non si nota neanche un piccolo dettaglio che possa far risalire all’identità della fidanzata della cantante che, questa sera, si esibirà con la canzone “Come mia madre”. Giordana che ha fatto coming out a 18 anni, dunque, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di mostrare al mondo il volto della fidanzata che, però, potrebbe aver già presentato alla mamma che, sulla scelta sentimentale della figlia, ha raccontato: “io non avevo mai sospettato nulla: però le ho detto che, ovviamente, per me non cambiava nulla, che l’avrei amata come e più di prima. Sentendo queste mie parole, mia figlia si è liberata di un peso che si portava dentro da anni”.

