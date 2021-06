Fidanzata Giovanni Caccamo, chi è?/ Da Deborah Iurato ad Anna Tatangelo, ma ora…

Giovanni Caccamo sarà ospite a Oggi è un altro giorno e a quel punto i fan torneranno a chiedersi i dettagli della sua vita privata. Il talento musicale scoperto da Franco Battiato, nel corso degli ultimi anni è stato sempre accostato a qualcuno, anche nomi famosi, ma poi tutto è stato smentito ogni volta. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo i fan avevano ipotizzato un flirt con la collega Deborah Iurato, conosciuta proprio tra i corridoi di Amici e con la quale poi ha collaborato. Proprio all’epoca della collaborazione, i due sono finiti nel mirino del gossip ma la loro relazione è stata presto smentita da entrambi.

Fidanzata Giovanni Caccamo, chi è?

Subito dopo è stata la volta di altre donne ma, in particolare, di Anna Tatangelo. Era il 2017, ormai quattro anni, quando si parlò di una liason tra i due. All’epoca la Tatangelo usciva dal suo lungo rapporto con il padre di suo figlio e il suo compagno di una vita, Gigi D’Alessio, e i due vennero beccati a Milano insieme e i paparazzi hanno fatto poi il resto. La Tatangelo e Giovanni Caccamo erano insieme a sorseggiare un aperitivo e per tutti erano delle vere e proprie foto di coppia visto che si parlava già di un loro avvicinamento. Anche in quel caso il flirt fu smentito. Per il momento non si conoscono altri dettagli sulla vita sentimentale del cantautore e ufficialmente possiamo dire che è single.

