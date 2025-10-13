Fidanzata Giulio Carotenuto, lui si confessa con Flaminia Romoli al Grande Fratello e racconta di sognare l'amore

Si delineano i primi rapporti al Grande Fratello, tra una confidenza e l’altra. I concorrenti, dentro ormai da un paio di settimane, stanno cominciando a conoscersi e proprio per questa ragione stanno nascendo le prime amicizie e magari presto salteranno fuori anche le prime relazioni amorose. Due concorrenti che sembrano avere un rapporto speciale, diverso dagli altri, sono Giulio Carotenuto e Flaminia Romoli. I due, solo pochi giorni fa si sono lasciati andare a qualche confessione, mettendo da parte la riservatezza e aprendosi a cuore aperto.

Simona Ventura spiazzata da Omer e Jonas al Grande Fratello: "Rissa? Finito tarallucci e vino"/ Salta blocco

I due inquilini della casa hanno parlato soprattutto di amore e in particolare modo delle loro relazioni passate, tra paure, delusioni e legami difficili da gestire. Giulio, nonostante si sia presentato come un latin lover, ha ammesso di cercare un amore puro e di essersi più volte scontrato con la realtà. “Se vado con una ragazza, non è per passare una notte. Lo faccio perché magari mi sembra giusta. Spesso ho vissuto l’illusione di pensare di aver trovato la persona giusta, solo che poi andava male”. Dunque, un ideale di donna diverso da quello che potrebbe apparire: Giulio, infatti, sembrerebbe intenzionato a cercare un amore serio con una donna che gli faccia battere davvero il cuore.

Chi è Valentina, compagna di Domenico D'Alterio del Grande Fratello/ Lui vicino a Benedetta: "È furiosa!"

Fidanzata Giulio Carotenuto, lui si confessa con Flaminia Romoli: “In passato…”

Le parole di Giulio Carotenuto non sono passate inosservate e Flaminia Romoli ha raccolto le sue confidenze, spiegando anche il suo punto di viste e le sue esperienze passate. Anche Flaminia, infatti, ha parlato delle sue relazioni passate spiegando che come Giulio, spesso si è trovata ad affrontare nuove conoscenze ma mai per divertimento, bensì sempre con la speranza che quella volta fosse quella giusta. Insomma, un’esperienza comune per Giulio Carotenuto e Flaminia Romoli, che si sono aperti come non mai nella casa del Grande Fratello. In particolare a stupire è stato Giulio, che inizialmente si era raccontato come un amante delle donne e invece, da questa confessione, emerge un nuovo lato di lui, sicuramente più romantico e dolce.