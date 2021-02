Fidanzata Lucas Mello, fratello morto Dayane/ Chi è? “Stavano insieme da poco”

La morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello, ha sconvolto tutti. Il ragazzo, deceduto in un incidente stradale, aveva soltanto 26 anni e, a quanto pare, a piangere la sua morte è stata non solo la sua famiglia e gli amici, ma anche una fidanzata. A svelarlo è stata proprio Dayane all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. “Non lo vedevo da 4 anni”, ha raccontato la brasiliana poco dopo aver scoperto la terribile notizia. “Con lui avevo un rapporto diverso da quello che ho con Giuliano, era il nostro cucciolo. Non lo meritava e non lo meritava nostro padre”.

È proprio ricordando questi aspetti di suo fratello che Dayane ha poi sottolineato che il ragazzo amava “stare tra le persone ma era timido, era un introverso”. È a questo punto che ha svelato che Lucas aveva al suo fianco una ragazza per lui speciale: “Il 9 marzo avrebbe compiuto 27 anni, è morto che ne aveva ancora 26. Aveva una fidanzata da poco tempo, stava vivendo un grande amore…”. Non si sa, al momento, quale sia l’identità della ragazza, che sta vivendo in totale privacy il suo dolore.



