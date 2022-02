Fidanzata Matteo Romano, chi è?/ Cantante Sanremo 2022: “Prende tutto me stesso”

Matteo Romano ha una fidanzata. Il cantante di Sanremo 2022 originario di Cuneo, in Piemonte, ha ammesso sin dalla vigilia del Festival di avere il cuore già impegnato. Sul palco del teatro “Ariston” il giovanissimo artista ha portato il brano “Virale”, scritto anche da Federico Rossi, dell’ormai ex duo Benji e Fede, scalando la classifica generale serata dopo serata e attestandosi in dodicesima posizione prima della finalissima di sabato 5 febbraio. Insomma, un successo vero e proprio, se si considera che gli altri due ragazzi promossi da Sanremo Giovani alla gara dei big, Yuman e Tananai, navigano in acque decisamente peggiori (21° e 25° posto temporanei).

Matteo Romano finale Sanremo 2022, "Virale"/ "Ho pensato di scappare dal palco"

Il singolo di Matteo Romano narra una storia d’amore, con annesso litigio, e ai microfoni di Fq Magazine l’artista ha chiarito che è un riferimento alla sua vita privata. Non solo: ha parlato di “un amore totalizzante che sto vivendo e che prende tutto me stesso, fino ad entrare fisso in testa”, dicendo anche, ai colleghi di ReveNews, che “il confronto con la musica è naturale, perché è come una canzone virale che non ti abbandona mai. Il sentimento funziona nello stesso modo. Avevo trovato un termine tedesco che esprimeva bene questa sensazione. È ciò che provavo rispetto a una relazione che sto vivendo”.

Virale, testo e significato canzone Matteo Romano/ Sanremo 2022: nel mondo di TikTok

FIDANZATA MATTEO ROMANO, CHI È? SUI SOCIAL…

Insomma, Matteo Romano ha confermato di avere una fidanzata, ma in questo momento ancora non si sa chi sia, ne se sia a Sanremo insieme a lui. Sui social media non si riescono a individuare indizi in tal senso, a testimonianza della grande riservatezza e del pudore con cui l’artista vive la sua vita privata, lontana dai riflettori che, per sua stessa ammissione, fino a dodici mesi fa neppure pensava potessero interessarsi a lui.

In ogni caso, a prescindere dal nome della fidanzata di Matteo, possiamo sicuramente dire che al ragazzo il sentimento speciale che sta provando fa bene, in quanto gli consente di vivere e percepire fino in fondo i testi delle canzoni che interpreta, avvicinandolo ulteriormente al pubblico.

MATTEO ROMANO SIGNIFICATO TESTO CANZONE SANREMO 2022 "VIRALE"/ "Una storia d'amore…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA