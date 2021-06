Fidanzata Michele Merlo, chi è?/ Dopo Shady, voci mai confermate su Mariasole Pollio

Michele Merlo ha una fidanzata? Il giovane artista, purtroppo, come comunicato dalla famiglia, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sono tantissimi i messaggi che fan, amici e colleghi stanno pubblicando sui social facendo il tifo per lui. al suo fianco c’è tutta la sua famiglia, ma non si sa se ci sia anche una fidanzata. Michele Merlo è sempre stato molto riservato. Pur utilizzando i social, non ha mai svelato nulla della sua vita sentimentale preferendo utilizzare i social per parlare di musica. Della vita privata di Michele Merlo, infatti, non si sa assolutamente nulla. In passato, ci sono stati rumors su un presunto flirt con Maria Sole Pollio che, però, non è mai stato confermato. Erano bastati alcuni like a scatenare i rumors sul cantante e l’attrice. Rumors che non si sono mai concretizzanti. Il mistero sulla vita privata di Michele Merlo, dunque, resta, ma in passato, il cantante ha avuto un amoreconosciuto durante la sua partecipazione ad Amici.

Fidanzata Michele Merlo: la storia con Shady ai tempi di Amici

Michele Merlo è diventato popolare partecipando ad Amici 16. Durante il percorso fatto nella scuola di Maria De Filippi, Michele incrociò, sulla propria strada, Shady, anche lei allieva della scuola in quell’edizione del talent show. Pur avendo sempre avuto un buon rapporto, l’amore tra i due non si è mai trasformato in una vera e propria storia d’amore. Dal profilo social di Michele non traspare alcuna novità in campo sentimentale. L’unica foto in cui appare in compagnia di una ragazza risale allo scorso 6 maggio come potete vedere qui in basso. Oggi, tuttavia, pare che Michele sia single.

