Fidanzata Michele Merlo, chi è?/ “Lui le aveva inviato un messaggio”, dopo Shady…

La fidanzata di Michele Merlo chi è? Esiste una fidanzata? Fino a qualche giorno fa pensavamo che l’ex di Amici fosse single ma in queste ore, mentre le notizie si sono susseguite aggiornandosi sulla sua salute e, poco fa, anche sulla sua morte, è venuto a galla che proprio nella sera in cui è andato al pronto soccorso e lo hanno liquidato con una diagnosi di ‘niente di grave’ sembra che abbia mandato un ‘messaggio alla sua morosa’, ma allora chi è la misteriosa fidanzata di Michele Merlo? Al momento non sappiamo altro perché sicuramente questa è l’ora delle lacrime e del dolore soprattutto dopo la scioccante notizia della morte a soli 28 anni per una leucemia fulminante e la conseguente emorragia cerebrale, ma nelle prossime ore potrebbe venire a galla proprio una possibile fidanzata.

Michele Merlo aveva una fidanzata a cui ha inviato messaggi sul suo stato di salute?

Nei giorni scorsi, intanto, è arrivato sui social il messaggio di una sua ex ‘illustre’ ovvero la cantante di Amici con cui ha avuto una liason durante il programma, Shady Cherkaoui. Lei stessa ha scritto su Instagram nelle sue storie: “Sending a prayer”.. “Mando una preghiera” ma senza dare ulteriori specificazioni su quanto è accaduto o stava accadendo a Michele Merlo. I messaggi in queste ore sono tanti e i fan si stringono intorno alla famiglia e a tutti coloro che in questi anni hanno avuto modo stargli vicino, ma chi è questa misteriosa fidanzata che ha avuto modo di conoscere l’excursus della sua malattia e dei suoi malori?

