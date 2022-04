Fidanzata Nicolas Vaporidis, chi è?/ Alajmo “Si chiama Giulia ed è mora, non bionda…”

Chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis? Un interrogativo che ha caratterizzato la puntata di “Mattino Cinque” andata in onda lunedì 25 aprile 2022 su Canale 5. Federica Panicucci, attraverso alcune clip video, ha ricostruito la situazione sentimentale del concorrente de “L’Isola dei Famosi” e lo ha fatto utilizzando le parole da lui pronunciate sulla sabbia dell’Honduras: “C’è una persona, non vedo l’ora di rivederla – ha rivelato Vaporidis –… Io voglio proteggere le persone che amo e vorrei ci fosse un’attenzione delicata. Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimento non sono mai stato abituato a viverlo: lei mi fa sentire come non sono mai stato prima, riesco ad essere veramente io”.

E, ancora: “Stiamo assieme da pochi mesi. Lei è una persona estremamente intelligente e l’intelligenza è una delle cose più sexy che una persona possa avere. In tutti i momenti penso a lei. Cosa le direi? A voi non lo dico. Bionda o mora? Bionda, bionda…”. Una risposta, quest’ultima, che non ha convinto il paparazzo Andrea Franco Alajmo, in possesso di un’altra verità circa la fidanzata di Nicolas Vaporidis…

FIDANZATA NICOLAS VAPORIDIS, CHI È? ALAJMO: “IO SO CHE È MORA”

A “Mattino Cinque”, Alajmo ha riferito che fino a marzo a lui risultava che la fidanzata di Nicolas Vaporidis fosse una ragazza mora, dunque “o lui ci depista o l’ha cambiata poco prima di partire. Io so che si tratta di una certa Giulia. Ha detto che vuole proteggerla, ma non si capisce da quale motivo e da cosa. Da due foto su un giornale? Secondo me lei sarebbe molto più contenta, invece… Non ci sarebbe un accanimento da parte di noi paparazzi nei confronti della giovane: al massimo li si troverebbe in giro e si scatterebbero loro delle foto. Non è che si va sotto casa della ragazza a romperle le scatole tutto il giorno”.

Potrebbe essere frutto di una strategia finalizzata alla vittoria del reality show, quella di Nicolas Vaporidis che ha parlato della fidanzata solo dopo un po’ di tempo? Alajmo tende a escludere tale scenario: “Semmai lo potrebbe fare qualcuno che conosca così bene il meccanismo del gossip. Nicolas fa l’attore, sa recitare, però studiarsi tutta questa cosa…”.











