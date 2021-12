Fidanzata Paolo Calissano/ L’ultima compagna Fabiola Palese, le ex Brandi e Salvemini

Fabiana Palese, fidanzata di Paolo Calissano

Fabiana Palese è l’ultima fidanzata accreditata di Paolo Calissano, l’attore trovato morto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre nella sua casa romana. Gli inquirenti ipotizzano un mix letale di farmaci. “Siete degli sciacalli! Lasciatelo in pace almeno adesso!”, ha scritto Fabiana su Instagram, chiedendo rispetto e silenzio per il compagno. Estetista classe 1978, Fabiana Palese gestisce un B&B nel Quartiere Prati, a due passi da Piazza San Pietro. Su Instagram, in occasione dell’ultimo compleanno dell’attore lo scorso 18 febbraio Fabiana aveva scritto: “Felice 54′ compleanno… L’uomo che mi è stato accanto per tanti e difficili anni, con cui ho condiviso gioie e dolori e che oggi è il mio migliore amico… ti auguro tutto ciò che desidera il tuo cuore… perché te lo meriti tanto”.

La vita privata di Paolo Calissano

Della vita privata di Paolo Calissano si conosce molto poco, soprattutto perché l’attore era assente da tempo dal mondo dello spettacolo. Tra le sue ex storiche, ricordiamo la ballerina Matilde Brandi, al quale è stato legato nel 2002. All’epoca la loro relazione fece molto discutere perché quando si sono conosciuti, entrambi erano impegnati. Per la Brandi, Calissano aveva lasciato la modella Simona Salvemini. La ballerina aveva rotto con Mirko Sandoni. La loro storia era durata poco. Si erano infatti lasciati per una forte incompatibilità di carattere. In seguito, l’attore aveva intrecciato altre storie d’amore. Da qualche anno al suo fianco c’era Fabiola Palese, ultima fidanzata accredita di Calissano.

