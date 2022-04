Fidanzata per Francesco Oppini dopo Cristina Tomasini?/ Avvistato con una bionda

Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati?

Francesco Oppini ha da poco compiuto 40 anni e sembra che la sua vita sentimentale stia cambiando in modo drastico. In occasione della sua festa di compleanno, a cui hanno partecipato alcuni ex gieffini, in molti hanno notato l’assenza di Cristina Tomasini, fidanzata con il figlio di Alba Parietti da 4 anni e con cui Oppini sembrava intenzionato a creare una famiglia. “Delle nozze ne parliamo, ma non è la priorità. Tommy testimone? Certo, invitato e lo saranno tutti gli altri gieffini, ma anche testimone. A lui farò fare tutto non solo il testimone, lui può condurre proprio il matrimonio facendo balletti e cantando”, aveva detto a DonnaPop dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. L’ultima foto insieme a Cristina sul profilo di Francesco risale alle vacanze di Natale 2021, ma a destare sospetti è stata una storia della Tomasini: “Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura”. Un riferimento a Oppini?

Francesco Oppini avvistato con una bionda: chi è?

Ma non è tutto. Sembra che Cristina Tomasini abbia cancellato tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram. Inoltre, nelle scorse settimane, Francesco Oppini è stato avvistato da un’internauta insieme a una ragazza bionda: “Uscire di casa per andare in palestra e incrociare Francesco Oppini e Andrea Zelletta (bellissimo). Il primo mano nella mano con una biondazza che mi guardava storto perché lo osservavo. Io ero rimasta che diceva alla mamma che voleva fare un figlio con la mora, cos’è successo?”, ha scritto su Twitter come riportato da BlogTivvù. In tanti sui social hanno ipotizzato che si possa trattare di un’ex gieffina: Sonia Lorenzini, ex volto di Uomini e Donne. La Lorenzini era presente alla fesa di compleanno di Oppini a Gardaland.

