Fidanzata Pierdavide Carone, chi e?/ Dopo Grazia Striano, c’è l’amore della…

Chi è la fidanzata di Pierdavide Carone? L’ex allievo di Amici, concorrente della stessa edizione di Emma Marrone, Stefano De Martino, Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti, torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Forza e coraggio”, uscito il 22 maggio. Il cantautore che aveva un rapporto straordinario con Lucio Dalla sarà ospite dell’ultima puntata di Vieni da me di Caterina Balivo. Oltre a parlare di musica, Carone parlerà anche d’amore? Della vita privata di Pierdavide non si sa nulla. Su Instagram, l’artista pubblica solo foto dei suoi lavori o in cui è in compagnia degli amici, dei suoi cani o della mamma che, ad oggi, sembrerebbe essere l’unica figura femminile importante al suo fianco. Pierdavide, dunque, è ancora single o preferisce tenere il proprio privato lontano dai riflettori come il collega Enrico Nigiotti che, pur essendo fidanzato, non pubblica mai foto con la sua dolce metà?

FIDANZATA PIERDAVIDE CARONE: LA STORIA CON GRAZIA STRIANO

All’interno della scuola di Amici, Pierdavide Carone si è fidanzato con la ballerina Grazia Striano. Quell’edizione del talent show, infatti, è stata definita anche l’edizione della coppia per gli amori nati tra Emma Marrone e Stefano De Martino, Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti. La storia tra Pierdavide e Grazia è durata qualche anno ed era sfociata anche in una convivenza. Nel 2014, però, dopo alcuni rumors su una presunta gravidanza della ballerina, Pieradavide ha annunciato la rottura. Dopo la fine di quella storia, Carone ha preferito dedicarsi alla musica proteggendo la propria vita privata di cui non pubblica assolutamente nulla sui social.



