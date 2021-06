Fidanzata Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, chi sono?/ Da Roberta Morise a…

Fidanzata Piero, Ignazio e Gianluca de Il Volo, chi sono? I tre tornano sul palco dell’Arena di Verona e i fan si chiedono come sono cambiate le cose in questo periodo nella loro vita privata tra lockdown e viaggi meno frequenti. Inutile dire che la vita più movimentata sembra essere quella di Ignazio Boschetto anche se Gianaluca Ginoble non scherza mica. In particolare, proprio nella vita di quest’ultimo c’è una misteriosa Francesca. Di lei ha rivelato soltanto che sarebbe molto somigliante a una nota conduttrice della TV, cioè Silvia Toffanin, ma non sappiamo niente altro e nemmeno se i due siano ancora insieme oppure no ma non si ha proprio alcuna informazione in questo senso. Tra le ex, l’ultima dovrebbe essere Martina, con la quale ha avuto una relazione di due anni fino alla rottura nel 2017. Successivamente gli sono stati affibbiati flirt vari ma non sappiamo molto.

Il Volo Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ Da Antonella Clerici alla major americana

Fidanzata Piero, Ignazio e Gianluca de Il Volo, chi sono? Da Roberta Morise alla misteriosa Francesca

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble, Piero Barone sono ormai grandi e vaccinati e potrebbero essere tutti e tre molto impegnati. Anche Ignazio? Su di lui è calato un velo di mistero da quando nella sua vita è entrata, e forse uscita, la showgirl e conduttrice Roberta Morise. I due hanno in comune la passione per la musica ma sembra proprio che dopo un primo avvicinamento e conoscenze ufficiali, i due hanno chiuso in seguito ad una presunta lite. Cosa c’è di vero e come va la vita privata dei tre tenori? Lo scopriremo forse questa sera quando i tre si troveranno di nuovo insieme sul palco magari con qualche rivelazione in più.

