Fidanzata Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble/ Il Volo, tutti single?

Chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo?

Chi sono le fidanzate dei ragazzi de “Il Volo“? E’ questa la domanda che spesso e volentieri viene posta pensando alle vite private dei tre giovani cantanti, quasi Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble fossero un’unica “entità” anche lontano dal palco. La verità è che invece gli ormai ex “tenorini” conducono, com’è ovvio, le loro relazioni sentimentali con tempi e fasi diverse, come tre amici che attraversano alti e bassi tipici della loro età.

Fidanzate cantanti “Il Volo”: la situazione

Per esempio, la situazione sentimentale di Gianluca Ginoble? Le ultime notizie al riguardo risalgono a qualche mese fa, quando ai microfoni di Verissimo, si rese di una dichiarazione che fece sorridere proprio in ragione della sua interlocutrice, la padrona di casa Silvia Toffanin: “Ho una ragazza (di nome Francesca, ndr), italianissima, abruzzese, che devo dire ti somiglia Silvia. È bello poter cantare per qualcuno”.Più famosa l’ex fiamma di Piero Barone: si tratta infatti di Valentina Allegri, figlia dell’allenatore Massimiliano. Tra i due le cose non sono andate come sperato. La ragazza, intervistata qualche mese fa da “Le Iene Show”, ha raccontato che la storia si è interrotta per i “troppi impegni lavorativi”, senza nascondere un filo di rammarico: “Lo avevo portato a casa. Tutti lo adoravano. Mio padre ha detto ‘Ma come…eravate così affiatati, così perfetti’”. Per questa rottura non sembra soffrire particolarmente Barone, vista la battuta fatta da Ignazio nell’ultima intervista concessa a “Verissimo”: “Diciamo che adesso è “allegro””. E Ignazio Boschetto? Queste le parole di Ignazio a Silvia Toffanin pochi giorni fa:”Se ho la ragazza? Diciamo che mi piace l’idea della famiglia, siamo cresciuti in famiglie molto unite, tempo al tempo, non so quando arriverà, se domani o tra un anno, ma sarebbe bello. Per noi artisti è importante provare nuove emozioni. La mia ultima fidanzata risale a quasi due anni fa, ero molto innamorato, però le cose hanno un inizio e una fine”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA