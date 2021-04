Fidanzata Pierpaolo Spollon chi è?/ Dopo Angela il gossip è impazzito ma..

Chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon? L’attore ormai è idolo delle folle e, soprattutto, del pubblico di Rai1, che continua a seguirlo. Lo ha fatto in Doc nelle tue mani e anche in Leonardo e adesso spera che sia suo il ruolo di protagonista in Michelangelo, ma se il lavoro va così bene, possiamo dire lo stesso della vita privata? Al momento sembra che nella vita del super impegnato attore non ci sia nessuna donna, almeno non ufficialmente, e che l’ultima volta che lo abbiamo sentito parlare di una ragazza si trattava di Angela, una giovane compagna che aveva conosciuto al liceo. Adesso l’attore è cresciuto, sia in età che lavorativamente parlando, e non è la prima volta che questi scossoni spingono a rompere con le abitudini e anche con i propri partner storici, sarà questo quello che è successo alla sua relazione con Angela? All’epoca di lei aveva rivelato: “Una ragazza dolcissima e molto intelligente, ma soprattutto un’ottima cuoca.. Lei fa dei primi strepitosi, mi ha conquistato con la pastasciutta, fa dei sughi fantastici. Però devo dire che come fa lei il branzino con le patate, non ci sono eguali!”. Che stiano ancora insieme?

Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ "Doppiato da Al Bano nel giorno delle nozze"

Fidanzata Pierpaolo Spollon chi è?

L’unica cosa che conosciamo è che pare che sia stato fidanzato con una ragazza di nome Angela e che da quel momento nella sua vita non ci sia stato niente di serie e di ufficiale. I suoi profili social non mostrano molto e non rivelano niente della sua vita privata e questo non fa altro che incuriosire le fan che rimangono sempre appese ad un filo per capire se possono sognare ancora oppure no. Saranno accontentate oggi pomeriggio quando Pierpaolo Spollon sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, sarà a quel punto che svelerà qualcosa di più sulla sua vita sentimentale?

LEGGI ANCHE:

Omar e Otis Paterlini, figli Orietta Berti/ "Sono dei ragazzi un po’ all’antica"PATRICIA ABATI, AMANTE DI PUPO/ "Il rapporto con due donne? Il motivo risale a..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA