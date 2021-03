Fidanzata Pierpaolo Spollon chi è?/ Quando parlò di una misteriosa Angela “Dolce e..”

Pierpaolo Spollon è uno degli attori emergenti del cinema italiano, quindi è tanta la curiosità anche sulla sua vita privata. La domanda ricorrente tra i fan è se il suo cuore sia impegnato e, quindi, chi sia la sua fidanzata. Ma c’è grande mistero attorno alla vita sentimentale del giovane attore, anche perché è molto riservato. Finora nessuno è riuscito a strappargli qualche informazione, né si è lasciato sfuggire qualcosa su Instagram, pur essendo molto attivo sui social. Non si sa, ad esempio, se sia ancora fidanzato con quella ragazza di nome Angela di cui ha parlato negli anni scorsi. Nel 2015, parlando a Gossip e Tv, disse di aver messo la testa a posto dopo il liceo, fidanzandosi appunto con una ragazza di nome Angela.

PINA AURIEMMA, OMICIDIO GUCCI/ "Mai rimosso. Patrizia Reggiani? Eravamo amiche"

“Una ragazza dolcissima e molto intelligente, ma soprattutto un’ottima cuoca”, raccontò il giovane attore. Dunque, Pierpaolo Spollon ammise di amare i manicaretti preparati dalla fidanzata: “Lei fa dei primi strepitosi, mi ha conquistato con la pastasciutta, fa dei sughi fantastici. Però devo dire che come fa lei il branzino con le patate, non ci sono eguali!”.

Regan figlio Paul Gascoigne/ Coming out "Sono bisessuale", il padre "Dio lo benedica"

Chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon? Mistero…

Negli anni, però, Pierpaolo Spollon non è più tornato sul tema, quindi non è chiaro se questa donna sia ancora nella sua vita, cioè se sia ancora la sua fidanzata. Peraltro, parlando in quell’intervista del suo futuro e di come lo immagina, non fece comunque riferimento alla sua vita sentimentale: “Conoscendomi, visti i colpi di testa che ho avuto nella mia vita, potrei fare qualunque mestiere. Ma fra dieci anni vorrei essere nella mia bella Padova e diventare un buon regista”. Sui social però tutto tace, questo non fa altro che incuriosire le sue fan, sempre a caccia di informazioni, soprattutto alla luce del fatto che il loro beniamino è molto riservato.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 28 marzo: Gemma e Nicola di nuovo...

Magari Francesca Fialdini oggi a “Da noi… A ruota libera” su Rai1 riuscirà a carpire qualche informazione in più sulla vita sentimentale di Pierpaolo Spollon, che è tutt’altro che timido: “Io non sono per niente tranquillo, infatti questi personaggi timidi sono un po’ dovuti al fatto che dicono che ho un viso che ispiri dolcezza, ma nella vita reale questa timidezza mi è un po’ stretta”, disse a Gossip e Tv.



© RIPRODUZIONE RISERVATA