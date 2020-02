Fidanzata Raphael Gualazzi, chi è?/ Amore top secret con un’atleta? Le indiscrezioni

Raphael Gualazzi è fidanzato?

Ancora punto interrogativo sulla fidanzata di Raphael Gualazzi: alcuni anni fa, il pianista infatti ha rivelato di avere una dolce metà, un’atleta di cui però non ha mai rivelato il nome. Del resto non ha mai amato svelare qualcosa di più sulla propria vita privata, così non stupisce se in rete non si trova alcuna informazione in merito alla

donna del mistero. Anche i social sono per Gualazzi solo un’occasione in più per parlare di lavoro, condividere i momenti più interessanti dei suoi concerti. Se poi si considera che quest’anno l’artista ha cancellato qualsiasi cosa dal suo profilo Instagram… Non possiamo quindi escludere del tutto che in realtà quella relazione, oggi come

oggi, sia pure terminata. Raphael potrebbe essere addirittura single, ma non è detto che sia a caccia di una nuova fiamma. Del resto ha sempre sottolineato di essere innamorato della musica, anche se ha deciso di consacrare la sua carriera allo spettacolo solo nel 2005, in occasione del suo debutto.

Chi è la fidanzata di Raphael Gualazzi? Canzoni d’amore ma…

Esiste una fidanzata di Raphael Gualazzi? I fan continuano a chiederselo, soprattutto in queste ore. Il pianista infatti sarà al Festival di Sanremo 2020 per la serata di oggi, giovedì 6 febbraio, e il pubblico si sta interessando sempre di più della sua vita privata. Soprattutto per via delle tante canzoni dedicate ai sentimenti, che fanno pensare/sperare che ci possa essere qualcuno di speciale al suo fianco. Una fra tante, la canzone Follia d’amore che ha permesso all’artista di vincere il Premio della Stampa e della Critica, nell’edizione 2011 della manifestazione canora più importante d’Italia. “Il brano contiene i due ingredienti essenziali nella vita: la follia e

l’amore”, ha dichiarato a Pu24 in quell’occasione. Data la sua forte propensione per gli affari di cuore, anche se in modo esteso, universale, è facile immaginare che Raphael abbia donato questo grande amore a una fidanzata. Oppure no?

