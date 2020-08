Fidanzata Raphael Gualazzi, chi è?/ La donna rimane avvolta dal mistero

La fidanzata di Raphael Gualazzi continua ad essere una donna del mistero. Alcuni mesi fa, i giornali di gossip hanno puntato i fari sull’artista e sulla sua vita amorosa: le indiscrezioni hanno parlato di una sua relazione con un’atleta, di cui però non sappiamo nulla. Qualche anno fa, Raphael ha dichiarato alla stampa di essere felicemente fidanzato, ma da quel momento in poi ha preferito non rivelare nulla di più in merito. Secondo i rumors però la fidanzata di Gualazzi sarebbe una campionessa di Taekwondo, dettaglio che la renderebbe ancora più distante dal mondo dello spettacolo. Il cantante però non si è di sicuro lasciato fermare dalla volontà della sua dolce metà di non apparire, visto che in passato ha già dato modo di dimostrare di essere piuttosto riservato quando si parla d’amore.

Fidanzata Raphael Gualazzi, chi è? Punto di domanda tra i fan

Esiste davvero una fidanzata di Raphael Gualazzi? Una domanda che i fan dell’artista continuano a porsi da diversi anni e in particolar modo da quando ha cavalcato l’ultima edizione di Sanremo con il suo brano Carioca. Merito anche della vicinanza a Simona Molinari per la serata duetti: una sintonia che ha spinto gli ammiratori a sperare quasi che fossero loro due ad avere una relazione. Eppure sembra proprio che non sia così. Da quanto ne sappiamo nella vita di Gualazzi c’è già un’altra donna da qualche anno. Almeno quattro, secondo i rumors emersi negli ultimi tempi. L’artista però non ha mai voluto smentire o confermare alcun dettaglio sulla sua vita privata e così siamo costretti a fare i conti con un mistero destinato a rimanere tale ancora a lungo. Oggi, sabato 1 agosto 2020, Raphael Gualazzi sarà invece ospite di Una storia da cantare, in replica nel prime-time di Rai 1. Se davvero esiste una fidanzata al suo fianco, possiamo dare per scontato che in quell’occasione la donna del mistero lo abbia seguito in tv, magari attendendo il suo ritorno nel loro nido d’amore.



