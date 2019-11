Fidanzata Raz Degan, chi è?/ Indizi social e quella “rivelazione” di Silvia Toffanin

CHI È LA FIDANZATA DI RAZ DEGAN?

Attorno alla vita sentimentale del modello israeliano Raz Degan c’è grande mistero, del resto è sempre molto riservato. Chissà se svelerà l’identità della sua dolce metà a Verissimo nella puntata di oggi, intanto dobbiamo accontentarci degli indizi che ha lasciato qua e là il “globetrotter” in attesa di scoprire cosa racconterà di lei. E infatti nei mesi scorsi ha pubblicato una fotografia in cui appare una misteriosa ragazza mora. Da sempre geloso della sua privacy, Raz Degan non ha specificato il nome della donna, ma così sono subito partiti i rumors. Da quando aveva messo fine alla sua lunga storia d’amore con Paola Barale, non è apparso con nessuna fiamma al suo fianco. Ma ora ha ritrovato finalmente l’amore. Dall’immagine il volto della fidanzata di Raz Degan non è facilmente distinguibile, quindi non è possibile neppure azzardarne l’identità. La ragazza guarda verso l’orizzonte. Ha una camicia bianca, shorts di jeans, cappello e capelli castani che arrivano fino alle spalle. Questi gli unici dettagli visibili.

FIDANZATA RAZ DEGAN? QUELLA “RIVELAZIONE” DI SILVIA TOFFANIN…

Tra i commenti al post pubblicato da Raz Degan ce n’è uno che confermerebbe il fatto che si tratti della nuova fidanzata del modello israeliano. «Santorini 2018, mi ricordo di voi». Se questo utente ha scritto la verità, allora Raz Degan e la sua nuova fidanzata starebbero insieme da almeno un anno. Qualcun’altro invece ha commentato: «Finalmente dopo tanto tempo non la nascondi più». Comunque è bastata questa foto con la ragazza a bordo di una piscina a picco sul mare, a Santorini, a destare la curiosità dei follower. «Do you believe in magic?», ha scritto Raz Degan nella didascalia. Ora però basta misteri: l’attore, ex di Paola Barale, ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare tutto del suo nuovo amore. Evidentemente si sente pronto per parlarne e presentare ufficialmente (e soprattutto pubblicamente) la sua nuova fidanzata. Lo fa tra l’altro a Verissimo, lo stesso programma che un anno fa svelò l’esistenza di questa misteriosa ragazza. Silvia Toffanin provò in tutti i modi a farlo parlare, poi si limitò a dire: «È fidanzato e so anche con chi».





