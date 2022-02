FIDANZATA RKOMI/ “Sono single e aperto all’amore. Le donne sono importanti”

Rkomi si racconta a Verissimo. Il celebre cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, parla di famiglia, di musica e anche di amore. Silvia Toffanin ha infatti chiesto al cantante se al momento fosse innamorato e fidanzato, lui ha tentennato ma ha poi dichiarato di essere single. “In questo momento l’amore non c’è, se vuoi la verità sono single, sono molto aperto. Per me le donne sono importantissime”, ha dichiarato Rkomi, senza sbilanciarsi ulteriormente. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rkomi è ospite di “Verissimo” su Canale 5 per la prima volta nella sua carriera. Dopo il successo di “Insuperabile” a Sanremo 2022, in molti si stanno chiedendo a chi il rapper milanese abbia dedicato quel brano. Rkomi in effetti non ama sbandierare la sua vita privata, e anche il suo profilo Instagram è prevalentemente incentrato sulla sua attività musicale. Per questo motivo non sappiamo molto su di lui: non abbiamo informazioni sulla sua vita sentimentale, se è single o se ha una fidanzata. Quel che è certo è che il meneghino è molto stimato all’interno della musica italiana. Negli scorsi anni ha infatti avuto la possibilità di collaborare con grandi artisti come Marracash, Sfera Ebbasta, Ghali, Carl Brave, Jovanotti, Elisa e Annalisa.

Chi è Rkomi? Da Calvairate a Sanremo

Rkomi è ospite di Silvia Toffanin nel programma “Verissimo“. Il vero nome del cantante all’anagrafe è Mirko Manuele Martorana, ed è nato a Milano il 19 aprile 1994, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha origini napoletane ed è cresciuto a Calvairate, quartiere popolare di Milano Est. Qui ha frequentato l’istituto alberghiero, ma non si è mai diplomato: ha preferito lasciare la scuola all’età di 17 anni. Il motivo della sua scelta è stato il tempo che la sua passione musicale richiedeva. In tal senso è stato fondamentale l’incontro con Tedua, un altro grande rapper italiano: proprio insieme a lui è arrivato il suo primo progetto musicale. La loro amicizia si è consolidata anche durante un lungo periodo in cui hanno convissuto.

