Fidanzata Stefano De Martino, chi è?/ Scoppia il gossip su Andrea Delogu, lui…

È un periodo d’oro per Stefano De Martino dal punto di vista televisivo. L’ex ballerino, oggi conduttore, è un volto sempre più presente nella Tv italiana e questo accende ancora di più la curiosità dei telespettatori sulla sua vita privata. La storia con Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago, è ormai un capitolo chiuso. Lei è felice insieme ad Antonino Spinalbese dal quale sta per avere una bambina. E Stefano?

Il ballerino è stato sempre più riservato della sua ex in fatti di questioni d’amore, ma di gossip sul suo conto non sono mancati in questi anni, soprattutto negli ultimi tempi. Il settimanale Oggi lancia infatti una nuova indiscrezione che vorrebbe Stefano vicino ad un’altra conduttrice Rai: Andrea Delogu.

Stefano De Martino e Andrea Delogu: amicizia o qualcosa in più?

Che tra Stefano De Martino e Andrea Delogu ci sia un’amicizia è cosa vera e confermata da entrambi. I due non solo si scambiano spesso commenti ironici sui social, ma battute simili sono arrivate anche durante l’ospitata della Delogu a Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 condotto proprio da De Martino. Il gossip però va oltre e parla di presunto flirt tra i due. D’altronde, pare che la relazione della conduttrice con Francesco Montanari sia definitivamente terminata. Da qui a parlare di storia con De Martino però è sicuramente prematuro.

