Fidanzata Stefano de Martino, ex marito Belen Rodriguez/ Ultimi presunti flirt? Delogu e…

Stefano de Martino dopo l’addio a Belen Rodriguez c’è una nuova fidanzata?

Stefano de Martino questa volta non ha dubbi, l’addio a Belen Rodriguez e la fine del suo matrimonio non è un fallimento. Forte di questo sembra che il ballerino sia pronto ad andare avanti e quando nel maggio dello scorso anno ha lasciato la casa in cui aveva vissuto il lockdown con la moglie e il figlio, ha deciso di non tornare più indietro. Questo è quello che è successo ai due protagonisti di un amore struggente e, soprattutto, social, che adesso si sono detti addio per sempre. Lui ha scelto la strada della solitudine, affermando che quando uno trova un equilibrio e sta bene da solo poi è difficile pensare di nuovo ad una vita di coppia, mentre lei ha deciso di buttarsi a capofitto in una nuova relazione, quella con Antonino Spinalbese, che presto la renderà di nuovo mamma di una femminuccia, come lei stessa rivelerà oggi pomeriggio a Verissimo.

Stefano de Martino tra Andrea Delogu c’è stato un flirt?

E Stefano de Martino? Al momento fa la spola tra il suo amato mare e Milano dove cerca di stare il più possibile con suo figlio Santiago. L’amore al momento non è una sua priorità anche se i paparazzi e i settimanali sono sempre pronti ad affibbiargli qualche flirt. In un primo momento è stato fatto il nome di Alessia Marcuzzi come pomo della discordia e presunta amante di De Martino, ragione per la quale è arrivata la rottura con Belen, poi si sono susseguiti una serie di nomi fino agli ultimi due ovvero Andrea Delogu.



© RIPRODUZIONE RISERVATA