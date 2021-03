Fidanzata Visconte Guglielmotti, chi è?/ Pazzo di Barbara D’Urso? “Lei lo rifiuta”

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi ammettendo sin da subito il suo debole per le donne. Eppure, scavando nel suo passato, non troviamo notizie di amori importanti, compagne avute per anni al proprio fianco. Tuttavia c’è un gossip che nelle ultime ore sta facendo il giro del web e vorrebbe protagonista la nota conduttrice Barbara D’Urso. Pare infatti che il Visconte, concorrente all’Isola, sia follemente innamorato di lei e che in questi anni le abbia provate tutte per conquistarla.

Dagospia, infatti, fa sapere: “C’è un po’ di Barbara D’Urso all’Isola dei Famosi, il Visconte Ferdinando Guglielmotti è un amico della conduttrice. Non solo, anche suo vicino di casa a Capalbio. Nel corso delle estati avrebbe fatto di tutto per conquistarla anche con armi culinarie (da vini a formaggi) ma lei non avrebbe ceduto.”

Il visconte Guglielmotti pazzo di Barbara D’Urso? La rivelazione di Giovanni Ciacci

Facendo però un passo indietro a qualche puntata fa di Pomeriggio 5, è stato Giovanni Ciacci – opinionista nonché amico di Barbara D’Urso – a lanciare il gossip. “Lui ha un amore folle per una persona che non diciamo chi è per rispettare la privacy di questa persona. – ha esordito Ciacci, per poi svelare – Poi ha un amore da ragazzino, si tira dietro questa ragazza da una vita, questi tira e molla… Poi vi ricordo che è stato fidanzato con un premio Oscar, è stato fidanzato con una grandissima attrice di teatro… Però il suo amore è rivolto tutto a questa donna che lo rifiuta, questa è la verità!” Pur non facendo nomi, la faccia della D’Urso a queste ultime parole è parsa confermare che questa donna tanto desiderata da Guglielmotti sia proprio lei.

