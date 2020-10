Fidanzate di Gabriel Garko: Da Manuela Arcuri ad Adua del Vesco/ Dopo il coming out..

GABRIEL GARKO E MANUELA ARCURI, UN FLIRT STUDIATO A TAVOLINO?

In questi anni da sex symbol, Gabriel Garko ha avuto accanto molte donne e, guarda caso, tutte sue colleghe sui set delle fiction che ha interpretato per Canale5. Se l’argomento Eva Grimaldi è stato davvero lungo e intenso, tant’è che l’attore oggi ospite a Verissimo dirà di lei che è l’unica donna che avrebbe sposato, con Adua del Vesco e Manuela Arcuri le cose sono state un po’ diverse. Secondo i bene informati la storia con l’attrice di Anagni, ora felicemente sposata e mamma, è durata pochi mesi e risale a quasi 10 anni fa, al lontano 2011. In un primo momento i giornali hanno fatto decine di copertine su di loro e il loro presunto flirt ma Manuela Arcuri ha spesso smentito fino a quando non ha ammesso, anche in tv da Silvia Toffanin un paio di anni fa, di aver avuto un flirt con Gabriel Garko che ritiene una persona splendida sia sul set che sulla vita privata.

LA FAVOLA CON ADUA DEL VESCO DURATA TRE ANNI

All’epoca si è parlato di un fugace flirt tra i due ma con il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip c’è chi ha puntato il dito anche contro Manuela Arcuri accusandola di aver mentito e di aver costruito il loro interesse amoroso a tavolino. Alle provocazioni ha risposto la diretta interessata spiegando che non ha mai costruito nessun flirt a tavolino, non per sua volontà nè per quella degli altri, ma che la sua storia con Garko è stata breve ma vera e intensa. Cosa è successo tra i due quindi? Come tutti i suoi colleghi e amici, anche Manuela Arcuri si è detta contenta per Gabriel. Dall’altro lato c’è un’altra ex, quella a cui ha regalato il suo coming out, Adua del Vesco. In questo caso le cose sono un po’ diverse perché con lei non c’è stato un flirt ma quella che per tutti era una lunga storia d’amore, una storia durata tre anni, dal 2015 al 2018, e che addirittura aveva portato ad un matrimonio e ad una convivenza, almeno secondo i gossip mai confermati. Una bella favola ma senza lieto fine, così l’ha definita Gabriel Garko parlando della loro relazione al Grande Fratello Vip, un rapporto che ha nascosto tanto altro e che oggi lui stesso racconterà a Verissimo svelando che passavano 24 ore al giorno sempre insieme ma consapevoli delle loro bugie. Cos’altro racconterà oggi?



