Fidanzate Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ Ultime novità

Amici 2022 ospita Il volo: lo status sentimentale dei nuovi giudici

Ad Amici 2022 torna Il volo in un ruolo speciale e, tra i telespettatori, c’é chi si chiede se Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone siano fidanzati. L’occasione del ritorno de Il volo al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi é la puntata datata 4 dicembre 2022, dove i tre cantanti lirici sono chiamati al ruolo di giudice, alla consuetudinaria gara di canto aperta tra i concorrenti cantanti al talent show di Canale 5.

Amici 2022, ed. 22/ Anticipazioni e diretta streaming 4 dicembre: Il Volo ospite e nuovo provvedimento

E se la carriera artistica -come risaputo- prosegue a gonfie vele, con le tre voci italiane liriche che si impongono come il Bel canto di risonanza internazionale nel mondo, la vita privata per gli ospiti ad Amici 2022 – Il volo– assume un low-profile. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone si riservano, cioè, della facoltà di non aprirsi molto ai media sul loro privato, anche se qualche notizia é trapelata al riguardo. Come dichiarato a Verissimo dal diretto interessato, Gianluca Ginoble é sentimentalmente impegnato: “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora”. Di lei lui sarebbe profondamente innamorato: “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”. La giovane, Eleonora Venturini Storaro, é laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma. Dei due non mancano, inoltre, delle foto di coppia via social.

Ignazio Boschetto (Il Volo) e Ana Paula Guedes si sono lasciati?/ Gli indizi social

Ignazio Boschetto e Piero Barone single o fidanzati?

Ignazio Boschetto vivrebbe invece una fase di stallo in amore. A quanto pare si sarebbe conclusa la lovestory con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. A svelare l’amore tra i due era stato lo stesso ospite ad Amici 2022 sui social, la scorsa estate, con una romantica dedica alla 27enne pronta a partecipare alla versione made in Brasile di Ballando con le Stelle: “Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos”. Ma a partire dallo scorso gennaio 2022, i due non figurano insieme, via social.

Attualmente super-single é a quanto pare anche Piero Barone. E a renderlo noto é lo stesso cantante, in un recente intervento a Verissimo: “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no”.

Il Volo, Gianluca Ginoble super innamorato di Eleonora Venturini/ Baci bollenti a Taormina

© RIPRODUZIONE RISERVATA