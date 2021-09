Fidanzate Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo/ Chi sono? Dalle ex ai nuovi amori

Fidanzate Il Volo: Piero Barone è single?

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono i tre ragazzi de Il Volo. Se la loro musica fa il giro del mondo ed è amata in Italia come in America, anche la loro vita privata attira parecchia attenzione. C’è da dire che i tre ragazzi non amano esporla ai riflettori, dunque spesso veniamo a conoscenza di dettagli amorosi grazie a paparazzi o settimanali di gossip. Arrivando ai giorni nostri, possiamo dire con (quasi) certezza che, al momento, Piero Barone è single.

I fan del trio canoro ricorderanno la sua lunga relazione con Valentina Allegri, la figlia del mister Massimiliano, poi conclusasi senza particolari scontri. Da allora, per Piero si è parlato di una presunta storia d’amore con Veronica Ruggeri, la rossa ed affascinante inviata de Le Iene. Eppure, gli ultimi indizi social ci lasciano pensare che sia tornata insieme al suo ex Nicolò De Divitiis, anche lui inviato de Le Iene.

Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto fidanzati?

Dopo Veronica Ruggeri, non si hanno tracce di possibili nuovi flirt per Piero Barone. Spostando la nostra attenzione su Gianluca Ginoble, la situazione non cambia molto. Anche lui, infatti, è molto riservato ma, a differenza di Piero, pare sia fidanzato. La fortunata continua ad essere Francesca, ragazza della quale vi abbiamo già parlato in alcuni articoli precedenti. Prima di lei, il tenore, secondo le indiscrezioni, ha avuto una relazione con Pasqualina Sanna de La pupa e il secchione, e avrebbe poi brevemente frequentato Mercedesz Henger.

Chiudiamo con le novità amorose di Ignazio Boschetto. L’ultimo rumor che riguarda il cantante de Il Volo svela che è in realtà fidanzato. Al suo fianco ci sarebbe la bellissima brasiliana Ana Paula Guedes. Si tratta di una storia d’amore molto fresca e, stando a quanto rivelato dal settimanale DiPiù qualche tempo fa, “L’amore di Ana Paula ha fatto ritrovare il sorriso a Boschetto dopo un anno che è stato senza dubbio difficile”.

