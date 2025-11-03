A "Storie di sera" il caso dei fidanzati di Policoro: cos'è successo nel 1988 a Luca e Marirosa, trovati morti nel bagno della casa di lei

Si torna a parlare oggi – lunedì 3 novembre 2025 – su Rai 1, durate la diretta di “Storie di sera” con Eleonora Daniele, del lunghissimo e irrisolto giallo dei cosiddetti fidanzati di Policoro, tornati sulle pagine della cronaca grazie – da un lato – a una perizia che escluderebbe categoricamente la tesi che per quasi 40 anni è stata portata avanti dalla procura (ovvero quella della morte accidentale, ma ci torneremo) e – dall’altro lato – a una leggera che gli stessi fidanzati di Policoro si scambiarono poco prima di morire e che potrebbe aprire le porte a una pista che fu già vagliata e archiviata.

Partendo dal principio, per ricordare la storia dei fidanzati di Policoro dobbiamo tornare indietro fino – appunto – a 37 anni fa: il 23 marzo del 1988, infatti, gli appena 20enni – entrambi studenti universitari, innamorati ma distanti a causa degli studi in città diverse – Luca Orioli e Marirosa Andeatta furono trovati senza vita nel bagno dell’abitazione degli Andeatta, lei parzialmente immersa nella vasca da bagno piena d’acqua e lui riverso a terra.

Sulla scena della morte dei fidanzati di Policoro non fu trovato sangue che fece ipotizzare a una possibile colluttazione, a un furto finito in tragedia o a un omicidio violento: il caso attirò l’attenzione dei media e – forse anche per evitare il noto circo mediatico che avvolge questi caso – le indagini procedettero da subito su quello che negli anni è diventato un binario morto, ipotizzando che i fidanzati di Policoro morirono per un tragico incidente domestico.

Cosa c’è dietro alla morte dei fidanzati di Policoro: la perizia del 1998 e le nuova lettera sul segreto di Marirosa

In un primo momento, infatti, si disse che i fidanzati di Policoro erano morti folgorati all’interno di quel bagno (che, infatti, fu trovato parzialmente allagato) e in un secondo momento si passò alla teoria che il decesso era legato a un’intossicazione da monossido di carbonio: tesi – tutte e due – che non hanno mai convinto veramente la famiglia di Luca, con la madre Olimpia Fuina che ancora oggi ricorda che la finestra del bagno era aperta (smentendo l’intossicazione), non c’erano prove della folgorazione e – soprattutto – che entrambi i corpi presentavano evidenti ferite.

Proprio l’instancabile ricerca di verità della madre di Luca negli anni ha permesso al caso dei fidanzati di Policoro di non essere dimenticato e archiviato e oggi a darle ragione c’è una perizia del 1998 che sembra smentire la tesi precostituita: secondo il dottor Bruno, infatti, i corpi dei due fidanzati di Policoro non presentavano nessuna delle ferite compatibili con gli incidenti ipotizzati; mentre accusando di superficialità le perizie originali, secondo il criminologo la tesi più credibile sarebbe quella dell’aggressione da parte di un soggetto terzo e dell’annegamento dei due 20enni.

Non solo, perché oltre alla perizia del dottor Bruno, recentemente la famiglia di Luca ha anche rinvenuto nell’abitazione una lettera che non è mai finita agli atti: scritta da Marirosa, parla di un segreto “che voglio cancellare per sempre” che lei avrebbe voluto confessare al fidanzato; poche parole che secondo alcuni aprirebbero alla pista dei festini della Matera bene ai quali partecipavano alcune figure di spicco e ragazze molto giovani, forse scoperti dai fidanzati di Policoro (con Marirosa che potrebbe essere una di quelle presunte ragazze) che erano diventati – così – un problema da risolvere.