Tre dei fidanzati di Temptation Island 2025 sono stati avvistati per le strade di Napoli e hanno scatenato i fan presenti: cos'è successo

Temptation Island 2025 si è concluso pochi giorni fa, ma l’attenzione del pubblico di Canale 5 è ancora tutta per i protagonisti che li hanno accompagnati per ben 8 puntate. Anche se i loro profili Instagram continuano a rimanere chiusi, probabilmente per contratto, fidanzati e fidanzate (ex o ancora tali) sono tornati ufficialmente in pubblico, riprendendo la loro vita di tutti i giorni. Alcuni di loro hanno anche organizzato delle rimpatriate, com’è accaduto per Antonio, Marco e Rosario, tre dei fidanzati dell’ultima edizione.

Parliamo forse dei tre protagonisti più apprezzati dell’ultima edizione, che si sono rivisti a Napoli, città di Antonio, e lì hanno scatenato letteralmente il caos. Sì, perché passeggiando per le strade del centro, sono stati avvistati da molte persone che hanno iniziato a fermarli e a chiedere loro selfie e foto.

Antonio, Marco e Rosario insieme a Napoli: bagno di folla per i tre fidanzati di Temptation Island 2025

Nel video che circola sul web, e che trovate alla fine dell’articolo, si vedono Antonio Panico, Marco Raffaelli e Rosario Guglielmi attorniati da fan intenti a chiedere loro foto insieme e scambiare qualche parola. I tre appaiono sorridenti e molto disponibili per le strade del centro di Napoli.

I tre protagonisti di Temptation Island 2025 hanno concluso il loro percorso nel programma in modo del tutto differente. Antonio è uscito insieme alla fidanzata Valentina, alla quale ha anche chiesto di sposarla (e lei ha accettato). Marco e Rosario, invece, sono attualmente single, dopo aver interrotto la relazione rispettivamente con Denise e Lucia. Per loro potrebbero però esserci presto nuove avventure televisive, in particolare per Rosario si vocifera di un posto sul trono di Uomini e Donne a settembre.

