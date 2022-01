Fidanzati Flavia Vento: da Marco Prato a Tom Cruise/ Il gossip su Francesco Totti

Nelle occasioni in cui ha la possibilità di comparire in Tv Flavia Vento continua a essere considerata come la “svampita” di turno, idea che lei non ama particolarmente proprio perché diversa dalla sua natura reale. In questi anni lei ha avuto modo di parlare di alcuni suoi flirt finiti male, che l’hanno portata a non credere più con fermezza nell’amore e a diventare casta: ora lei, infatti, vorrebbe concedersi solo a chi davvero lo merita, sperando che il grande amore possa arrivare presto.

Flavia Vento e l'amore col finto Tom Cruise: "E se era lui?"/ "Ci ripenso e…"

Lei ha voluto però mantenere un rapporto trasparente con il pubblico che la segue e non ha nascosto quanto queste situazioni l’abbiano delusa: “Nel corso della mia vita ho incontrato solo uomini sbagliati – aveva detto in un’intervista -. Quindi mi sono dedicata ad altro. Sono diventata casta perché non mi va di avere tutti questi corteggiatori inutili. Mi sono dedicata alla preghiera. Ci sono arrivata da sola e sono molto orgogliosa di questo perché la mia famiglia non è credente”. Nel tempo libero ama inoltre dedicarsi agli animali, anzi è stato proprio la lontananza dai suoi cani a spingerla ad abbandonare anzitempo il “Grande Fratello Vip”.

Flavia Vento, il flirt con Tom Cruise/ "Ho vissuto un sogno, ma era una truffa amorosa"

Marco Prato, Tom Cruise, Francesco Totti: gli ex più noti di Flavia Vento

Flavia Vento ha avuto diverse storie finite male, alcune con personaggi noti. Tra queste c’è una relazione che risale a diverso tempo fa con Fabrizio Bentivoglio, di cui conserva un bel ricordo, ma conclusasi anche per la forte differenza d’età. Tra i suoi ex più celebri c’è inoltre un giovane che è diventato noto soprattutto per una brutta vicenda di cronaca nera: si tratta di Marco Prato, morto suicida in carcere dopo il suo arresto per l’omicidio di Luca Varani.

Recentemente, invece, la showgirl ha confessato in Tv di essere stata vittima di una truffa amorosa, episodio ormai sempre più diffuso, con un uomo che si era spacciato per Tom Cruise. Lei, però, era convinta di parlare realmente con l’attore americano: “Mi ha dato un’emozione – ha detto a ‘Mattino 5’ -. Non lo voglio denunciare. Mi sono innamorata di quest’uomo. Per cinque mesi mi ha scritto quasi tutti i giorni. Le cose che ci scrivevamo erano talmente reali, tutte coincidenze della vita. Ci siamo scritti tante cose meravigliose”.

Flavia Vento, gli ex/ Da Francesco Totti a Fabrizio Bentivoglio: "uomini sbagliati"

Molti però non possono però dimenticare però anche il gossip che aveva coinvolto Flavia ormai diversi anni fa in merito a una love story che lei avrebbe avuto con Francesco Totti. Tutto risale al 2005, un mese prima delle nozze tra il calciatore e Ilary Blasi: lei aveva rilasciato un’intervista al settimanale ‘Gente’ in cui aveva confessato di essere stata “sedotta e abbandonata“, in riferimento alla notte d’amore che avrebbe avuto con l’ex capitano della Roma. Il matrimonio con l’ex letterina si è poi svolto come da programma (Totti avrebbe negato tutto) e prosegue ancora a gonfie vele, a conferma di come il sentimento che lega la coppia fosse più importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA