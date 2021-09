Fidanzati Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè, chi sono?/ Single o…

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè potrebbero essere la grande rivelazione di questa edizione del Grande Fratello Vip. Le tre principesse etiopi non sono molto note al pubblico ma lo diventeranno sicuramente nel corso di questa avventura su Canale 5, e sicuramente in molti si chiederanno se le tre giovani sorelle sono fidanzate. Pariamo subito col dire che non si conosce molto, al momento, della vita privata delle tre ragazze, né quindi di quella sentimentale. Stando alle poche indiscrezioni che circolano sul web, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè sono single al momento. Dunque fanno il loro ingresso nella Casa a cuor leggero, non essendoci fuori un fidanzato. Va però detto che potrebbe essere una mossa voluta quella di non rivelare se c’è qualcuno di speciale nelle loro vita: le tre sorelle potrebbero rivelare qualcosa della loro vita privata proprio nella Casa. Di certo sappiamo che tra i loro sogni c’è quello di creare una famiglia e di trovare, dunque, il principe azzurro.

