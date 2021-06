Fidanzati Loredana Bertè, da Adriano Panatta, Red Canzian a Mario Lavezzi/ “Noi spiriti liberi”

Adriano Panatta, Red Canzian e Mario Lavezzi, sono tutti ex famosi fidanzati di Loredana Bertè. Una vita sentimentale davvero movimentata quella della cantante di “Sei bellissima” che si è sposata due volte. La prima con Roberto Berger, figlio del miliardario Tommaso Berger e poi con il campione Bjorn Borg. Due matrimoni sfortunati visto che la cantante si è separata da entrambi peraltro in malo modo senza realizzare il sogno di diventare madre: “desideravo un figlio per lasciare qualcosa, oltre ai dischi. Non ho mai amato”. Nella vita di Loredana Bertè però ci sono stati tanti altri amori tra cui Adriano Panatta, una relazione lampo che la cantante ha raccontato così: “fu un vero e proprio colpo di fulmine: appena lo vidi, pensai ‘Lui è mio’.

E lui aveva pensato la stessa cosa. Per me è stato il primo amore, forte, passionale, puro, positivo. Poi però mi lasciò per sposare una ragazza che poi è ancora la mia migliore amica”. Dopo Panatta, la Bertè vive un flirt con Red Canzian dei Pooh che in merito a questo “amore” ha dichiarato: “cose di gioventù, avevamo venti anni”.

Loredana Bertè e Mario Lavezzi: ” 5 anni d’amore: 2 di idillio e 3 di massacro”

Poi nella vita di Loredana Bertè è arrivato Mario Lavezzi, compositore, cantautore e produttore discografico, con cui ha vissuto una lunga ed intensa storia d’amore. Proprio Lavezzi dalle pagine de Il Corriere della Sera ha dichiarato: “abbiamo avuto una relazione per 5 anni, 2 di idillio e 3 di massacro”.

Una storia d’amore passionale e travolgente quella tra Lavezzi e la cantante de “Il mare d’inverno” con il compositore che ha confessato: “eravamo spiriti liberi e non molto fedeli. Mi ricordo che una sera tornai a casa tardi e Loredana mi ruppe una chitarra in testa. Ma eravamo giovanissimi, avevamo poco più di vent’anni”. Alla fine però la storia tra i due naufraga come raccontato da Lavezzi: “ci lasciavamo di continuo. Mai abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto. Il crac fu naturale. In termini professionali invece sono rimasti una sintonia e un affetto che durano tuttora. L’album Bandabertè è stato il nostro prodotto migliore”.

