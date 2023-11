Fidanzati scomparsi: trovati vestiti a Stigliano/ Legale Giulia Cecchettin: “Trattenuta da Filippo Turetta”

Fidanzati scomparsi: trovati alcuni brandelli di vestiti

Proseguono incessanti ormai da cinque giorni le ricerche dei due ex fidanzati scomparsi, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, 22enne residenti a Vigonovo, nel veneziano, e a Torreglia, nel padovano. Di loro non si hanno più notizie da sabato, mentre gli inquirenti stanno passando al setaccio sia il Veneto che il Friuli Venezia Giulia, purtroppo con pochi risultati significativi per ora.

L’unico elemento che potrebbe far pensare ad un collegamento con i due ex fidanzati scomparsi sono alcuni brandelli di vestiti trovati oggi a Stigliano, nel comune di Santa Maria di Sala, sull’argine del fiume Muson, dove sono state intensificate le ricerche, anche con l’arrivo di sommozzatori e cani molecolari. I brandelli per ora sono stati repertati e saranno sottoposti nei prossimi giorni alle analisi del caso per appurare se fossero di uno dei due fidanzati scomparsi. Nel frattempo si cerca anche l’auto di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, una punto nera, che è stata individuata l’ultima volta nella giornata di domenica a Vigonovo, e poi immortalata da due telecamere per il controllo delle targhe (che, dunque, non hanno fotografato l’autista e il passeggero) nella zona di Zero Branco sulla strada Noalese.

L’avvocato di Giulia Cecchettin: “Trattenuta contro la sua volontà da Filippo Turetta”

Contestualmente alle ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi misteriosamente sabato, gli inquirenti iniziano a chiedersi cosa avrebbe potuto causare il loro allontanamento. Allo stato attuale non è ancora chiaro se ci cerchi un corpo o i ragazzi ancora in vita, magari intenti in una folle fuga d’amore, ma la bilancia sempre pendere purtroppo sempre di più verso la prima ipotesi.

D’altronde fin dal momento in cui i due ex fidanzati sono scomparsi la famiglia di Giulia Cecchettin aveva puntato il dito contro Filippo Turetta, accusandolo di non sopportare l’idea che la ragazza fosse prossima alla laurea e che, pertanto, si sarebbe potuta allontanare da Vigonovo per proseguire i suoi studi, o trovare un lavoro. Ipotesi, peraltro, rilanciata dal legale della famiglia della 22enne, Stefano Tigani, che parlando dei fidanzati scomparsi ha sottolineato che “non vi è alcun elemento contrario per dire che non siano vivi”. Tuttavia, ha anche sottolineato l’ipotesi dei famigliari di Giulia Cecchettin, convinti che sia “trattenuta contro la sua volontà” da Filippo Turetta, perché “il padre ha detto che lei non si sarebbe mai allontanata volontariamente, la ragazza è fuori casa contro la sua volontà”.

