Ora che è pronta a vestire i panni di naufraga all’Isola dei Famosi 2025, Ahlam El Brinis non può certo sottrarsi alla curiosità degli appassionati in riferimento alle trame sentimentali. Chi è il fidanzato della modella? Il suo nome corrispondeva a Simone Rugiati, almeno fino a qualche tempo fa. Dopo anni di relazione qualche tempo fa hanno deciso di prendere strade diverse. Una liaison durata circa 5 anni e che con scatti sporadici hanno raccontato anche tramite i social. Entrambi noti ma al contempo molto discreti; Simone Rugiati – ex fidanzato di Ahlam El Brinis – è infatti uno stimato e noto chef oltre che autore e conduttore. Buona parte dei suoi impegni editoriali sono ovviamente dedicati alla passione per i fornelli.

Alessia Fabiani ha un nuovo compagno?/ E' stata sposata con Fabrizio Cherubini: "Era diventato aggressivo"

Ahlam El Brinis all’Isola dei Famosi 2025, tutto tace sul possibile fidanzato dopo la rottura con lo chef Simone Rugiati

Dopo la relazione con lo chef Simone Rugiati, il mondo del gossip ha perso le tracce di Ahlam El Brinis. L’ex volto di Miss Italia, soprattutto sui social, non ama condividere scatti relativi alla sua vita privata; risulta così ancor più difficile per i fan della cronaca rosa scovare un possibile nuovo amore per la modella. A proposito della sua ultima relazione vige il mistero – o meglio, il diritto alla riservatezza – in merito alle ragioni della rottura. Non sappiamo dunque perchè Ahlam El Brinis e l’ex fidanzato Simone Rugiati si sono lasciati. Pochi strascichi ed echi mediatici, segno di una separazione senza particolari recriminazioni da parte di entrambi.

Jasmin Salvati, chi è e fidanzato: ha avuto una relazione con Spadino/ "Amo fare il delirio"

E quindi, c’è un nuovo fidanzato nella vita di Ahlam El Brinis? Come racconta Novella 2000, a oggi la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 dovrebbe essere single. Prossima a sbarcare in Honduras, chissà che non trovi proprio nel reality di Canale 5 una nuova fiamma regalando ai telespettatori emozioni a tinte rosa che spesso intrattengono e attirano l’attenzione degli appassionati.