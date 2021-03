Fidanzato Annalisa, chi è? / Il rapporto con Davide Simonetta l’ha scottata ma..

Regna ancora il silenzio sulla vita privata di Annalisa Scarrone. Nonostante la sua presenza al Festival di Sanremo 2021, per lei non è ancora arrivato il momento di dedicarsi alla vita privata o ad una storia abbastanza seria da farla ‘finire nei guai’ e quindi venire allo scoperto. Il gossip impazza quando si parla della bela rossa ma al momento non sappiamo se c’è un fidanzato nella sua vita oppure no. A Sanremo 2021 nessuno è riuscito a beccarla con una persona speciale al fianco e nemmeno lei ha usato i social se non per lanciare il suo nuovo disco, Nuda, che sta già cavalcando le classifiche nonostante la mancata vittoria nella kermesse. Ma Annalisa Scarrone è fidanzata oppure no? Al momento sembra che possiamo dire di no anche se potrebbe essere solo un problema di privacy a non far venire a galla tutti i dettagli su un possibile compagno.

Annalisa scottata con Davide Simonetta e la fine del loro rapporto?

Le ultime notizie che abbiamo sulla vita privata di Annalisa è che per un certo periodo è stata impegnatissima con il bel Davide Simonetta, nato a Lodi, classe 1983, musicista e cantante che agli inizi del 2000 ha fondato i Karnea. Quasi dieci anni dopo ci ha provato con i Caponod mentre ha iniziato a scrivere brani per numerosi artisti come Tiziano Ferro, Emma Marrone e la stessa Annalisa. I due sono stati legati per due o tre anni fino a che la stessa cantante non ha annunciato la fine della loro relazione. Al momento quindi sembra che tra loro ci sia un tenero rapporto di amicizia e che Annalisa sia rimasta single, almeno ufficialmente. Oggi lei sarà ospite ad Amici e chissà, magari riuscirà a rivelare qualcosa di più sulla sua blindatissima vita privata anche se qualcuno parla già di un uomo misterioso nella sua vita.



