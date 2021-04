Fidanzato Beatrice Marchetti, chi è?/ Tutto tace, profilo Instagram privato e…

Chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti? La nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 il cui arrivo in Honduras è stato ufficialmente annunciato dal profilo Instagram del reality show condotto da Ilary Blasi sta già incuriosendo il pubblico che, oltre a voler scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita da modella, spera di scoprire anche se nella sua vita ci sia un fidanzato. Sul web, infatti, ci sono pochissime informazioni sulla vita privata della Marchetti di cui, per ora, si sa solo che si è trasferita a Milano per lavorare come modella e che conta anche un ruolo da attrice nel film Loro di Paolo Sorrentino. Nessuna notizia, invece, in merito alla presenza di un fidanzato. Beatrice Marchetti, dunque, è ufficialmente single o preferisce proteggere la propria vita privata?

Stefania e Uberto Gucci, genitori Drusilla/ "Da piccola giocava con un ratto!"

BEATRICE MARCHETTI SINGLE? NESSUN RUMORS SULLA SUA VITA SENTIMENTALE

Per scoprire se nella vita di Beatrice Marchetti ci sia un fidanzato o se sia ufficialmente single, è necessario aspettare lo sbarco della modella sull’Isola dei Famosi 2021 dove, dopo essersi ambientata, potrebbe aprire il proprio cuore agli altri concorrenti e parlare di sè. Per il momento, infatti, non esistono indizi che facciano pensare alla presenza di un fidanzato nella sua vita. Sul web è difficile trovare rumors anche in merito al passato così come non è possibile avere indizi dai suoi profili social. La Marchetti, infatti, su Instagram, ha un profilo da 25,8 mila followers dove, tuttavia, pubblica solo foto professionali. La modella, dunque, svelerà qualcosa in più del suo privato durante la permanenza in Honduras?

LEGGI ANCHE:

Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Prossima tappa? Grande Fratello Vip 2021!Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2021/ Ignazio Moser e Manuela Ferrera? I rumors sul web...

© RIPRODUZIONE RISERVATA