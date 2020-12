Fidanzato Beatrice Venezi, chi è?/ “Non è italiano e non è musicista…”

Bellissima, giovanissima e con una brillante carriera alle spalle e davanti a sè. Beatrice Venezi, giudice di AmaSanremo, direttore d’orchestra, cresciuta con la musica che ha trasformato, con tanto studio nel suo lavoro, come tutte le giovani donne della sua età, ha anche una vita privata che la rende serena e felice. Molto riservata, tuttavia, non ama parlare della sua sfera sentimentale e, anche su Instagram, dove è molto attiva, si mostra sempre sola o in compagnia degli amici. Tuttavia, pare che nella sua vita un fidanzato ci sia anche se l’identità resta top secret. A rivelarlo è stata la stessa Beatrice Venezi in un’intervista rilasciata nel 2019 al settimanale Oggi: “Ho un fidanzato che non è italiano e non è musicista“.

Fidanzato Beatrice Venezi, il desiderio di un figlio: “Prima o poi lo vorrei”

Il fidanzato di Beatrice Venezi resta un mistero, ma attraverso alcune dichiarazioni, il direttore d’orchestra e giudice di AmaSanremo, ha svelato la presenza al suo fianco di un compagno. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, infatti, pur non parlando apertamente della sua vita privata, ha confessato di volere un figlio. «Be’, prima o poi un figlio lo vorrei», ha ammesso. Riuscire a conciliare vita privata e professionale, però, non è affatto facile. Abituata a viaggiare diversi mesi all’anno, pensando al suo futuro da mamma e moglie, la Venezi immagina di poter fare tutto come fanno tante donne. «Un giorno un cantante mi ha detto: “Sarai un’ottima madre, si vede dal modo in cui ti prendi cura delle persone con cui lavori”. Forse, una donna può fare la differenza anche così», ha aggiunto a Vanity Fair.



