Fidanzato Clara Soccini, chi è Jacopo Neri?/ “Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo 2024”

Il cuore di Clara Soccini è impegnata. Proprio così la voce di “Diamante Grezzi”, vincitrice dell’edizione 2023 di Sanremo Giovani con il brano “Boulevard” è felicemente innamorata del fidanzato Jacopo Neri. Una storia d’amore nata da circa un anno che nemmeno la popolarità e il grandissimo successo ha scalfito. Clara, infatti, è tra le rivelazioni dell’ultimo anno: prima attrice nella serie cult “Mare Fuori” e poi l’assalto alle classifiche musicali. La grande occasione è arrivata con il Festival di Sanremo 2024 dove ha gareggiato tra i Big con la canzone “Diamante Grezzi” che si è imposta all’attenzione del grande pubblico conquistando la critica e le classifiche streaming. Un grandissimo successo per la cantante che è tornata anche a vestire i panni di Crazy J nella quarta stagione di Mare Fuori.

Un anno da incornare per Clara Soccini che ha condiviso ogni momento felice con il fidanzato Jacopo Neri. Pur essendo molto schiva e riservata a parlare di se e della sua vita privata e sentimentale, la cantante ha fatto una eccezione in occasione di una intervista rilasciata a Radio Deejay. Per la prima volta, infatti, la cantate si è sbottonata parlando del fidanzato.

Clara Soccini e il fidanzato Jacopo Neri: “mi è stato molto vicino”

Clara Soccini è innamorata e non lo nasconde. Ospite di Radio Deejay, la cantante di “Diamante Grezzi” ha parlato della sua vita privata e sentimentale confessando di essere fidanzata: “sono una persona che ha avuto alcune storielle anche da giovanissima, tra serie e meno serie. Una mi ha segnata molto. Ora sono innamorata e felicissima”. Non solo, la cantante è andata oltre rivelando anche il nome del fortunato: “questo ragazzo si chiama Jacopo, l’ho conosciuto proprio mentre stavo sbocciando e mi sentivo felice”. Che dire: Clara Soccini è felicissima e si gode non solo il successo come cantante e attrice, ma anche la serenità nella sfera privata.

Proprio la voce di Diamante Grezzi ha aggiunto a Radio Deejay: “sono fidanzata da tanto. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo”. La cantante parlando del fidanzato Jacopo Neri ha aggiunto: “mi ha conosciuto quando stavo attraversando un periodo molto difficile. Lui mi è stato molto vicino, anche se vivevo una situazione molto diversa da quella di adesso”.











