Fidanzato Clara Soccini, chi è?/ Massimo riserbo sulla vita privata: flirt con Sangiovanni smentito

Clara Soccini ha un fidanzato? Mistero assoluto sulla vita privata della cantante di Sanremo 2024

Prende il via questa sera il Festival di Sanremo 2024 e tra i 30 cantanti in gara pronti a calcare il palco dell’Ariston c’è anche Clara Soccini è fidanzata? La giovane dopo essersi fatta conoscere nei panni di Giulia (Crazy J) in Mare Fuori ha partecipato e vinto Sanremo Giovani con il brano Boulevard ottenendo uno dei tre posti nella sezione Big del Festival di Amadeus, e porterà sul palco Diamanti Grezzi. Sulla sua vita professionale si conosce abbastanza, molto meno invece si sa sulla sua vita privata. Quel è la sua situazione sentimentale? Ha un fidanzato?

Al momento vige il massimo riserbo, non si sa se Clara Soccini e single o fidanzata. Riservatissima sulla sua vita privata la 24enne di Varesse sebbene sia molto attiva sui social non si sbilancia su altro e dunque non è dato sapere se il suo cuore batte o meno per qualcuno. Quel che è, invece, che in passato ha smentito molti presunti flirt affibbiatogli con cantanti e attori noti.

Clara Soccini fa chiarezza sul presunto flirt con Sangiovanni: “Non ne sapevo nulla”

Clara Soccini è fidanzata? Al momento non si hanno informazioni in merito, è certo però che non c’è stata nessuna relazione con Sangiovanni. L’estate scorsa, infatti, è iniziato a circolare un rumors circa un presunto flirt tra Sangiovanni e Clara Soccini. Addirittura si parla di foto di un presunto bacio tra i due cantanti quando l’idolo di Amici era fidanzato con Giulia Stabile. A spiegare come stavo le cose è intervenuta l’attrice di Mare Fuori sui social: “Grazie alle ragazze che mi hanno spiegato la situazione. Non ne sapevo nulla e non capivo cosa stesse succedendo.” E subito ha invitato tutti a non star attenti a ciò che circola sui social.

Gossip a parte, questo per Clara Soccini è un periodo ricco di soddisfazioni. La giovane attrice che impersona Crazy J in Mare Fuori è tra i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2024 con una canzone dal titolo Diamanti Grezzi. Sul suo brano ha rivelato che è un invito universale ad accettare le insicurezze e a riscoprirci ogni giorno. Nella serata delle Cover, invece, duetterà con Ivana Spagna nel brano Il cerchio della vita.











