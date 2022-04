Fidanzato Clarissa Selassiè, chi è?/ Bacio con un ragazzo misterioso: “È speciale”

La sua avventura al Grande Fratello Vip si è interrotta dopo pochi mesi, eppure Clarissa Selassiè ha continuato ad essere una grande protagonista anche fuori dalla Casa di Canale 5. Tra polemiche e gossip, la minore delle sorelle Selassiè ha continuato a far parlare di lei e continua a farlo ancora oggi. In particolare a far parlare sono i presunti flirt della ragazza che, a quanto pare, avrebbe ora finalmente trovato l’amore.

È una foto pubblicata da lei su Instagram a confermare che c’è un ragazzo speciale nel suo cuore. Nello scatto, Clarissa e questo misterioso ragazzo, a cui viene oscurato il volto, si baciano sulle labbra. Chi sia dunque questo nuovo fidanzato rimane al momento un mistero ed è proprio Clarissa a spiegarne il motivo.

Clarissa Selassiè annuncia: “Sono fidanzata”. Lui chi è?

Proprio Clarissa Selassiè ha ammesso di avere un nuovo fidanzato. Rispondendo alla domanda di un follower su Instagram, l’ex gieffina ha dichiarato di essere “Con il mio fidanzato ma è molto riservato quindi col tempo vi racconterò di questa persona però si da tempo che ho una persona speciale”. Per ora, dunque, Clarissa vuole rispettare il desiderio del ragazzo di rimanere lontano dal gossip e, dunque, non svelare la sua identità. È però certo che, qualora la conoscenza vada avanti, diventando un grande amore, Clarissa presenterà ufficialmente il suo nuovo fidanzato anche sui social. Per i più curiosi, dunque, non resta che attendere.

