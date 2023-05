Fidanzato Cristina Scuccia, chi è?/ “Persona importante”: identità svelata in diretta all’Isola?

Chi è il fidanzato di Cristina Scuccia? Rivelazione attesa all’Isola dei Famosi 2023

Chi è la ‘persona importante’ con la quale è fidanzata Cristina Scuccia? L’ex suor Cristina, durante la sua avventura all’Isola dei Famosi 2023, ha annunciato di essere fidanzata. “Sono fidanzata, ho una persona che mi aspetta fuori.” ha rivelato Cristina, parlando di una persona (e non specificandone il sesso) conosciuta a Madrid poco prima di iniziare l’avventura in Honduras. Una persona che vuole tenere lontana dal gossip e, dunque, dall’Isola.

“L’amore è bello. Ho trovato una persona importante e non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa. – ha spiegato Cristina all’Isola – In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona. Non mi va tanto di parlarne perché è una cosa preziosa. È un germoglio ed i germogli vanno protetti.”

Cristina Scuccia, la ‘persona speciale’ in arrivo all’Isola è il fidanzato?

Cristina Scuccia è dunque determinata a non svelare l’identità del suo fidanzato all’Isola dei Famosi, eppure le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Per la puntata del 29 maggio è stata infatti annunciata una sorpresa speciale per la naufraga, da parte di una persona che è nel suo cuore. Che sia proprio questa persona importante che, dopo aver sentito parlare di lei in varie occasioni, ha deciso di mostrarsi pubblicamente per farle una sorpresa?

